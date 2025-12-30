Tập đoàn KDI được vinh danh với hai dự án được bình chọn “Dự án đáng sống 2025”

Đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định mạnh mẽ năng lực phát triển bất động sản và những nỗ lực của KDI Holdings trong việc mang đến các sản phẩm chất lượng cho thị trường.

Libera Nha Trang – điểm đến hàng đầu vịnh biển

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về phát triển bền vững, minh bạch và nâng cao chất lượng không gian sống ngày càng được đặt ra rõ nét. Xuất phát từ yêu cầu đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao Chứng nhận Dự án Đáng sống 2025”. Theo đó, các dự án nhận được chứng nhận “Dự án đáng sống” không chỉ thỏa mãn các điều kiện cần về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất mà còn đáp ứng các điều kiện đủ về những giá trị mà dự án mang lại cho xã hội.

Thành phố tự do Libera Nha Trang – Quần thể đô thị biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến hàng đầu Nha Trang (Khánh Hòa)

Chia sẻ tại lễ trao giải, Ông Nguyễn Thế Vinh - Tổng Giám đốc Công ty CP Vega City (thành viên Tập đoàn KDI) cho biết: “Việc được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Dự án đáng sống” là sự ghi nhận quý giá đối với chiến lược phát triển dài hạn mà KDI Holdings theo đuổi. Chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của mỗi dự án bất động sản không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế mà còn là sự đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội, địa phương và đất nước.”

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Libera Nha Trang được bình chọn là “Dự án đáng sống”

Đây là lần thứ hai liên tiếp đô thị biển Libera Nha Trang được bình chọn là “Dự án đáng sống”. Libera Nha Trang hay còn được gọi là "Thành phố Tự do", là quần thể đô thị biển 44ha đẳng cấp quốc tế tọa lạc tại trung tâm Bắc Nha Trang. Sở hữu 2 km đường bờ biển, 3 bãi tắm riêng biệt cùng hệ sinh thái tiện ích tất cả trong một từ lưu trú – mua sắm – thương mại - giải trí & văn hóa nghệ thuật, Libera Nha Trang không chỉ là điểm đến nâng tầm du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) mà còn mang đến chuẩn sống mới tại vịnh thiên đường, nơi mỗi cư dân được Sống - Tận Hưởng - Làm Việc - Khám Phá đan xen hài hoà, tất cả nhu cầu gói trọn tại một tọa độ.

Nơi đây còn là điểm hẹn của hàng loạt sự kiện tầm cỡ cùng sự đổ bộ của các thương hiệu đẳng cấp, khẳng định sức sống sôi động của một đô thị biển đã đi vào vận hành. Mỗi tuần Libera Nha Trang đón hàng ngàn lượt khách tham gia các sự kiện, lễ hội và hoạt động giải trí đa sắc màu. Nổi bật là nhà hát Đó cùng hai show diễn Rối Mơ và Chum show, trung tâm thể thao biển với đa dạng dịch vụ cho phép du khách thử sức với nhiều bộ môn thể thao dưới nước như lặn biển, dù lượn, moto nước, chèo sup, cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

La Tiên Villa – “những ngôi nhà biết thở” giữa đô thị hiện đại

Cùng với Libera Nha Trang, La Tiên Villa được hội đồng bình chọn đánh giá là dự án đáng sống với không gian, trải nghiệm sống và triết lý phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.

La Tiên Villa mở ra một không gian sống kết nối cùng thiên nhiên nguyên bản đồng thời, mang đến dấu ấn văn hóa, nghệ thuật ngay giữa lòng đô thị biển.

La Tiên Villa là khu compound khép kín sở hữu vị thế “lưng tựa núi Cô Tiên – mặt hướng vịnh ngọc Nha Trang”, nằm trên trục đường Trần Phú nối dài bên bến du thuyền đẳng cấp quốc tế, mở ra một không gian sống đủ sôi động để hòa nhịp đô thị mà vẫn trọn vẹn riêng tư. 668 căn villa được xây dựng theo concept “những ngôi nhà biết thở”, bao bọc bởi 2 triệu cây xanh, là chốn an trú bình yên - nơi những cư dân thời đại mới được kết nối cùng thiên nhiên nguyên bản, đồng thời mang đến dấu ấn văn hóa, nghệ thuật ngay giữa lòng đô thị biển, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và tôn vinh, nơi thiên nhiên được bảo tồn và mở rộng.

La Tiên Villa tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng tại bình chọn “Dự án đáng sống” 2025

Trước đó, dự án cũng liên tục nhận được sự ghi nhận từ các diễn đàn chuyên môn trong nước và khu vực. Tại Giải thưởng Bất động sản châu Á (PropertyGuru Asia Property Awards) lần thứ 20 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), dự án được vinh danh ở hạng mục Best Housing/Landed Architectural Design (Asia). Đồng thời, La Tiên Villa cũng giành giải Best Housing Architectural Design tại PropertyGuru Vietnam Property Awards, dựa trên các tiêu chí khắt khe về thẩm mỹ, đổi mới thiết kế, lựa chọn vật liệu và tác động môi trường.

Những “ngôi nhà biết thở” La Tiên Villa được bao bọc bởi 2 triệu cây xanh

Cú đúp giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2025” là sự ghi nhận tầm nhìn dài hạn, sự kiên định trong triết lý phát triển đến tâm huyết đặt vào từng sản phẩm của KDI Holdings. Tập đoàn đã và đang từng bước kiến tạo những không gian sống chất lượng, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời góp phần định hình một diện mạo mới cho Nha Trang (Khánh Hòa) ngày càng tiệm cận vị thế điểm đến đẳng cấp quốc tế.