FSB Nga chặn âm mưu đánh bom cầu đường sắt ở Urals, cáo buộc Ukraine đứng sau

Một cư dân địa phương được cho là đã bị ép buộc hợp tác với Kiev thông qua một vụ lừa đảo tài chính.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 12/1 cho biết đã ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom cầu đường sắt tại khu vực Urals của Nga, do phía Ukraine đứng sau.

Theo FSB, kế hoạch tấn công nhằm vào một trong ba cây cầu đường sắt tại trung tâm giao thông trọng yếu Chusovoy, thuộc vùng Perm, cách Moscow khoảng 1.250 km về phía đông.

Các điệp viên Ukraine được cho là đã lừa người cộng tác chuyển khoảng 4.400 USD tiền tiết kiệm vào các tài khoản do họ kiểm soát, sau đó thuyết phục ông này rằng việc “thử nghiệm” mức độ sẵn sàng chống khủng bố sẽ giúp lấy lại số tiền đã mất, FSB cho biết.

Tại thời điểm lực lượng an ninh Nga đột kích nơi ở của nghi phạm, người này đã chế tạo xong 10 kg thuốc nổ tự chế và thu thập thêm nhiều linh kiện khác để lắp bom, bao gồm cả một camera giám sát nhằm theo dõi cây cầu và điều khiển thời điểm kích nổ từ xa. Người đàn ông ngoài 50 tuổi này hiện đối mặt với mức án tù chung thân vì tội âm mưu khủng bố, theo thông báo của FSB.

Các nhà điều tra Nga cáo buộc chính phủ Ukraine đứng sau hàng loạt âm mưu nhằm vào hạ tầng dân sự, trong đó có các vụ đánh bom phối hợp nhằm vào hai cây cầu trong năm ngoái. Một trong những vụ tấn công đã gây ra tai nạn trật bánh tàu chở khách tại vùng Bryansk, khiến lái tàu và 6 hành khách thiệt mạng, đồng thời làm hơn 100 người khác bị thương.

Theo RT