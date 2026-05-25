VF MPV 7 dưới góc nhìn người dùng: Rộng cho gia đình, tiết kiệm cho ví tiền

Với nhiều người dùng, VF MPV 7 mang tới cảm giác “lên đời” toàn diện so với xe xăng bởi không gian thênh thang cho cả nhà, khả năng vận hành vượt kỳ vọng và chi phí nhẹ đầu.

Nuôi xe nhàn, đi xa không phải tính toán

Khi chiếc xe Innova cũ ngày càng “uống xăng” và phải nằm xưởng thường xuyên, anh Hoàng Long (Hà Nội) quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định lựa chọn VF MPV 7 nhờ chi phí hợp lý so với mặt bằng chung các mẫu xe gia đình 7 chỗ.

“Sau khi áp dụng loạt ưu đãi, giá xe chỉ còn khoảng 750 triệu đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với những mẫu xe xăng cùng phân khúc như Innova Cross hay Xpander”, anh đánh giá.

Khi mua xe, anh Long cho biết anh có thể lựa chọn một trong hai phương án: thanh toán 100% để nhận mức hỗ trợ 6% hoặc trả góp với lãi suất 7%/năm trong 3 năm theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Trong tháng 5, chính sách đổi xe xăng sang xe điện giúp người dùng nhận thêm mức hỗ trợ 3% giá trị xe, bên cạnh lợi ích từ việc miễn lệ phí trước bạ.

Bên cạnh mức giá tốt, chi phí nhẹ gánh là điểm khiến anh Long đặc biệt ấn tượng với VF MPV 7. Hiện tại, chủ xe đang được miễn phí sạc tại các trụ công cộng của V-Green với 10 lần sạc/tháng. Theo vị chủ xe, so với khoản tiền vài triệu đồng chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe động cơ đốt trong, anh thấy rõ hiệu quả kinh tế của xe điện sau hơn 4 tháng sử dụng.

“Khi còn sử dụng xe xăng, trước mỗi chuyến đi xa tôi đều phải cân đo đong đếm. Đi xe điện thì dễ thở hơn hẳn, đi bất cứ đâu cũng không phải lo nghĩ gì”, anh Long chia sẻ.

Theo vị chủ xe, với chiếc Innova đời 2006 trước đây anh dùng, tần suất đi bảo dưỡng và đăng kiểm càng ngày càng dày đặc hơn khi xe cũ đi. Mỗi lần đưa xe vào gara đều phải tốn ít nhất 1 triệu đồng, trong khi với VF MPV 7, anh chỉ phải bảo dưỡng mỗi 15.000 km một lần với chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng. “Từ ngày chuyển sang xe điện, không còn phải lo canh ngày giờ hay canh ODO để đi bảo dưỡng nữa. Vừa đỡ tốn tiền bạc, vừa đỡ tốn thời gian”, anh cho biết.

“Nhấn ga là vọt”, cabin rộng thoáng cho cả nhà

Không chỉ có mức giá lăn bánh hấp dẫn, chi phí sử dụng tiết kiệm, VF MPV 7 còn mang tới sự yên tâm cho người dùng với những trang bị thiết thực và hiệu quả vận hành vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Cụ thể, VF MPV 7 được phát triển trên nền tảng khung gầm chắc chắn với trục cơ sở dài 2.840 mm. Lợi thế này giúp xe có không gian cabin rộng, đặc biệt ở khoảng để chân và diện tích sử dụng tại cả ba hàng ghế.

“Gia đình tôi rất ưng không gian rộng rãi mà VF MPV 7 mang lại. Khoang chứa đồ rất thoải mái, nếu chỉ đi 4-5 người, tôi có thể gập hàng ghế cuối để tăng thêm diện tích để hành lý”, anh Long chia sẻ.

Từ góc nhìn chuyên môn và trải nghiệm với nhiều mẫu xe khác nhau, reviewer Tới Nguyễn (chủ kênh OneShot Review) cho biết, khi nói về năng lực vận hành của MPV 7, không thể không nhắc đến sức mạnh đặc trưng của các mẫu xe điện. Với mô-tơ điện công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, VF MPV 7 phản hồi chân ga nhanh, giúp xe tăng tốc dứt khoát trong các tình huống cần vượt hoặc nhập làn.

“Chỉ cần nhấn nhẹ chân ga, xe đã vọt lên phía trước, không cần phải đạp lún ga như Veloz Cross hay XL 7”, anh Tới Nguyễn nhận định.

Không chỉ mạnh ở khả năng tăng tốc, VF MPV 7 còn tạo cảm giác êm ái nhờ hệ thống treo sau đa điểm. Đây cũng là yếu tố khiến reviewer Lê Thượng Tiến (kênh XeVuiVietNam) ấn tượng sau khi thực hiện các bài test với xe trên địa hình không bằng phẳng.

“Khi qua gờ giảm tốc, xe rất êm và gây ra ít tiếng động, không hề bị rung tay lái. Kể cả di chuyển với tốc độ cao thì tình trạng rung lắc cũng xảy ra rất ít”, anh Tiến đánh giá.

Ưu thế về tính tiết kiệm và vận hành là những lý do giúp VF MPV 7 nhanh chóng tạo được sức hút lớn và nằm trong top các mẫu xe bán chạy nhất thị trường dù chỉ mới gia nhập phân khúc chưa lâu.