Elon Musk dính đơn kiện của bạn gái vì ảnh deepfake "lột đồ" nhạy cảm

Bà Ashley St. Clair, mẹ của một người con của ông Elon Musk, khởi kiện xAI tại New York, cáo buộc chatbot Grok tạo và phát tán ảnh deepfake khiêu dâm.

Bà Ashley St. Clair, mẹ của một trong những người con của tỷ phú Elon Musk, mới đây đã đệ đơn kiện công ty xAI của Musk, cáo buộc chatbot trí tuệ nhân tạo Grok đã tạo ra các hình ảnh deepfake khiêu dâm về bà mà không có sự đồng ý.

“Sản phẩm Grok của xAI, một chatbot trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI), sử dụng AI để lột đồ, làm nhục và bóc lột tình dục các nạn nhân”, nội dung đơn kiện nộp tại New York nêu rõ.

Vụ kiện của bà St. Clair được đệ trình sau khi xAI xác nhận hôm thứ Tư rằng chatbot Grok sẽ không còn chỉnh sửa “hình ảnh của người thật trong trang phục hở hang” trên nền tảng mạng xã hội X của Musk. Quyết định này được đưa ra sau làn sóng phản đối, khi chatbot này bị phát hiện đã làm theo yêu cầu của người dùng để tạo ra các hình ảnh deepfake khỏa thân của người trưởng thành – và trong một số trường hợp, cả trẻ em.

Trong đơn kiện, bà St. Clair, 27 tuổi, là một nhà văn và bình luận viên chính trị, cáo buộc rằng trong tháng này Grok đã tạo ra và phát tán “vô số nội dung deepfake mang tính lạm dụng tình dục, riêng tư và hạ nhục” về bà theo yêu cầu của người dùng, ngay cả sau khi bà công khai thông báo với Grok rằng bà “không đồng ý” việc bị lột đồ kỹ thuật số.

Trong một trường hợp, theo đơn kiện, người dùng X đã đào lại những bức ảnh của bà St. Clair khi bà mới 14 tuổi và vẫn mặc đầy đủ quần áo, rồi yêu cầu Grok lột đồ bà. Chatbot đã làm theo yêu cầu này, đơn kiện cho biết.

xAI hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Cũng trong ngày thứ Tư, ông Musk viết trên X rằng ông “không hề biết về bất kỳ hình ảnh khỏa thân nào của trẻ vị thành niên do Grok tạo ra. Hoàn toàn không có”. Ông nói thêm rằng Grok “sẽ từ chối tạo ra bất cứ thứ gì bất hợp pháp, vì nguyên tắc vận hành của Grok là tuân thủ luật pháp của bất kỳ quốc gia hay bang nào”.

Bà St. Clair đang yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại, với lý do bị tổn hại tinh thần và xâm phạm quyền riêng tư.

Bà St. Clair và Musk trước đây từng nhiều lần công khai tranh cãi. Đầu tuần này, Musk viết trên X rằng ông có kế hoạch tìm cách giành quyền nuôi con toàn phần.

Hôm thứ Tư, bà St. Clair đã tham gia chương trình Erin Burnett Out Front của kênh CNN để thảo luận về các hình ảnh deepfake khiêu dâm mà bà cho rằng Grok đã tạo ra về mình.

“Hiện tại, thực sự không có bất kỳ hậu quả nào cho những gì đang diễn ra. Họ không hề áp dụng các biện pháp để ngăn chặn hành vi này trên quy mô lớn”, bà St. Clair nói về xAI trong chương trình.

“Nếu bạn chỉ bổ sung các biện pháp an toàn sau khi thiệt hại đã xảy ra, thì đó không phải là an toàn. Đó chỉ đơn thuần là kiểm soát khủng hoảng – và đó chính là những gì họ đang làm lúc này”, bà nói thêm.

Theo CNN