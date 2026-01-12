Vì sao Elon Musk cho rằng tiết kiệm cho hưu trí "không còn cần thiết" trong 20 năm tới?

Tiết kiệm cho tuổi già đã là trụ cột của tài chính cá nhân trong suốt hơn một thế kỷ. Nhưng theo tỷ phú Elon Musk, điều đó có thể sớm trở nên vô nghĩa.

“Tôi có một khuyến nghị bên lề thế này: Đừng lo tích cóp tiền cho nghỉ hưu trong 10 hay 20 năm tới”, CEO Tesla và SpaceX nói trong tập mới nhất của podcast Moonshots with Peter Diamandis. “Điều đó sẽ không còn quan trọng nữa”.

“Nếu bất kỳ điều gì trong số những điều chúng tôi nói là đúng, thì việc tiết kiệm cho hưu trí sẽ trở nên không còn thiết thực”, ông Musk nói thêm.

Người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ròng vượt 600 tỷ USD, phác họa một tương lai nơi những bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và robot sẽ tăng năng suất, tạo ra một trạng thái “dồi dào” về nguồn lực. Trong bối cảnh đó, mọi người đều có thể được hưởng một mức “thu nhập cao phổ quát”.

“Tương lai tốt đẹp là bất kỳ ai cũng có thể có bất cứ thứ gì họ muốn”, Musk nói. Điều đó đồng nghĩa với “dịch vụ y tế tốt hơn dịch vụ nào hiện nay, và có sẵn cho tất cả mọi người trong vòng 5 năm”, ông tiếp tục. “Không còn sự khan hiếm hàng hóa và dịch vụ. Bạn có thể học bất cứ điều gì, về bất cứ lĩnh vực gì, hoàn toàn miễn phí”.

Tuy nhiên, vị doanh nhân liên tục cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi sang thế giới lý tưởng đó sẽ “gập ghềnh”, với những thay đổi gây sốc và bất ổn xã hội. Ông cũng nêu lên nguy cơ con người đánh mất ý nghĩa sống.

“Giờ nếu bạn thực sự có được mọi thứ mình muốn, liệu đó có phải tương lai bạn mong muốn không?”, ông đặt câu hỏi. “Bởi vì điều đó có nghĩa là công việc của bạn sẽ không còn quan trọng nữa”.

Musk được biết đến là người làm thay đổi ngành ô tô với xe điện Tesla, và cách mạng hóa lĩnh vực hàng không vũ trụ với các tên lửa tái sử dụng của SpaceX.

Các công ty của ông đang phát triển xe tự lái, robot hình người, giao diện não – máy tính, trợ lý AI và nhiều công nghệ khác, trong khi ông tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nhà tài phiệt nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử.

Dù có thành tích đáng nể, dự báo mới nhất của Musk lại đối lập gay gắt với thực tế mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt. Nhiều năm lạm phát dai dẳng, lãi suất cao và tăng trưởng tiền lương yếu ớt đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả.

Hàng triệu người cảm thấy việc học đại học, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, mua nhà hay sinh con đều ngoài tầm với. Một kỳ nghỉ hưu an nhàn cũng ngày càng xa vời, khi các khảo sát cho thấy phần lớn người Mỹ không tiết kiệm đủ cho tuổi già.

Trong bối cảnh đó, viễn cảnh “tương lai dồi dào” mà ông Musk vẽ ra có thể bị xem là quá lạc quan – thậm chí là lời khuyên nguy hiểm, nếu nó khiến mọi người ngừng tiết kiệm trong khi thế giới không thay đổi như ông dự đoán, để rồi rơi vào cảnh thiếu thốn khi về hưu.

Theo BI