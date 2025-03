Dự án bất động sản dồn dập ra mắt ở Hà Nội: Người mua “chùn tay” vì giá neo cao?

Hàng loạt dự án bất động sản dồn dập ra mắt ở Hà Nội ít tháng qua, nhưng môi giới nói một số nơi “sóng” không mạnh. Nguyên nhân được nhận định do giá đang neo cao, người mua có phần “chùn tay".

Dồn dập dự án ra mắt, khởi công

Từ đầu năm 2025 tới nay, thị trường bất động sản có hàng loạt dự án ra mắt, khởi công. Đây có thể xem là giai đoạn sôi động nhất của thị trường kể từ sau dịch Covid-19.

Một trong những “ông lớn” tung giỏ hàng giỏ hàng gần đây là Vingroup (bao gồm Vinhomes và các đơn vị thành viên). Song song với tốc độ triển khai xây dựng và bán hàng tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Vinhomes Global Gate (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), Vinhomes Ocean Park 2 - 3 (Văn Giang, Hưng Yên), đầu tháng 3/2025, Vingroup đã ra mắt Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội).

Dự án Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4 ha, tổng mức đầu tư 18.400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ cung cấp hơn 2.000 căn biệt thự - liền kề và một số lượng lớn chung cư. Đây được xem là khu đô thị lớn nhất phía Tây Hà Nội được triển khai trong năm 2025.

Tại phía Bắc Hà Nội, đầu năm 2025, MIK Group khởi công giai đoạn 2 của dự án chung cư Imperia Signature Cổ Loa tại khu đô thị Vinhomes Global Gate. Giai đoạn 2 có tên The Cosmopolitan gồm 3 tháp chung cư 45 tầng, cung cấp cho thị trường 2.184 căn hộ.

Trước đó, MIK Group giới thiệu thành công ra thị trường 1.700 căn hộ thuộc phân khu The Continental (gồm 2 tháp chung cư) - giai đoạn 1 của Imperia Signature Cổ Loa.

Tại phía Đông Hà Nội, dự án đáng chú ý khởi công đầu năm 2025 là khu đô thị nhà vườn sinh thái Alluvia City (Văn Giang, Hưng Yên) của Xuân Cầu Holdings. Dự án này có quy mô 200 ha, tổng mức đầu tư lên tới 31.000 tỷ đồng.

Cũng tại Văn Giang, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI) đã khởi công dự án Centerville (tên cũ là khu đô thị Modus). Dự án nằm tại xã Long Hưng, giữa hai khu đô thị lớn là Ecopark và Vinhomes Ocean Park với diện tích quy hoạch hơn 49,9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Tại trung tâm Hà Nội, nguồn cung mới nhất thuộc về Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long với dự án TIG Tower nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Dự án có diện tích đất 2,9 ha, quy mô xây dựng 1 toà tháp cao 29 tầng (3 tầng hầm) trong đó có 4 tầng văn phòng và 24 tầng căn hộ khách sạn (200 căn). Đây là giai đoạn 2 của dự án King Palace, mà giai đoạn 1 đã được Alphanam triển khai trước đó khá lâu.

Tại khu Nam Hà Nội, sự kiện thu hút nhất là việc trở lại của Tân Hoàng Minh trên thị trường, khi khởi công dự án Greenera Southmark tại số 486 Ngọc Hồi. Với diện tích khoảng 2,5 ha, giai đoạn đầu tiên của Greenera Southmark bao gồm 3 tháp chung cư, dự kiến giá bán sẽ ở mức cao cấp.

Tính toàn thị trường phía Bắc, nguồn cung mới xuất hiện tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Phú Thọ… Chẳng hạn như CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo chuẩn bị ra mắt dự án Hoàng Huy Green River tại TP Thủy Nguyên. Dự án có diện tích 32,5 ha với vốn đầu tư 4.050 tỷ đồng.

Hay KITA Group hôm 9/3 khởi công Hai Phong Sakura Golf Club tại 2 xã Trường Thành và An Tiến (huyện An Lão). Dự án có quy mô hơn 82 ha và tổng mức đầu tư 2.271 tỷ đồng…

Cùng ngày 9/3 tại Phú Thọ, Công ty Cổ phần tập đoàn Vương Cường khởi công dự án khu nhà ở cao cấp Vương Cường phân khu thấp tầng, tổng mức đầu tư hơn 1.868 tỷ đồng, bao gồm 224 căn nhà ở biệt thự và nhà vườn, 420 căn hộ chung cư (thuộc 2 tòa nhà 21 tầng và 1 tòa 15 tầng).

Hàng ra liên tục nhưng giao dịch thị trường Hà Nội chậm

Mặc dù hàng loạt dự án cấp tập ra mắt, song có thể thấy chủ thể của nguồn cung vẫn là các tập đoàn lớn như Vingroup, MIK Group, Ecopark Group… Thông thường, nguồn cung lớn là nền tảng để giao dịch bất động sản trở nên sôi động hơn, song thực tế cho thấy hoạt động bán hàng tại các dự án lớn khá chậm.

Chị Thu Phương - môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết lượng khách quan tâm tại dự án Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh) hiện không còn sôi động như thời điểm mở bán vào tháng 10 năm ngoái. Ngay dự án Vinhomes Đan Phượng vừa ra mắt với giá bán từ 210-270 triệu đồng/m2 nhưng “sóng” không mạnh, dường như chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực để bán hết hàng tại Cổ Loa.

“Không chỉ biệt thự, liền kề mà ngay cả chung cư cũng không rầm rộ tranh nhau đặt chỗ như trước. Nhà đầu tư đang dịch chuyển dòng tiền sang các tỉnh lân cận nơi có mức giá mềm hơn và tiềm năng sinh lời cao hơn”, chị Phương cho hay.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất Xanh Miền Bắc cho biết từ cuối năm 2024, thanh khoản trên thị trường Hà Nội bắt đầu chậm lại. Tình hình này càng rõ nét hơn trong những tháng đầu năm 2025.

“Tốc độ bán hàng quý I/2025 tại Hà Nội đã chậm hơn so với năm trước, nguyên nhân chính là giá đã neo ở mức cao, khiến người mua có phần “chùn tay”. Dù vậy, tình trạng giảm giá không diễn ra trên thị trường sơ cấp mà chỉ tồn tại ở hoạt động mua đi bán lại. Song về lâu dài, giá sẽ tự ổn định”, ông Quyết nói.

CEO Đất Xanh Miền Bắc nhận định thị trường Hà Nội không tồn tại áp lực lớn để bất động sản phải giảm giá, bởi nguồn cung vẫn đang thiếu gay gắt. “Khi thị trường cải thiện được nguồn cung, giá sẽ được bình ổn. Bình ổn có nghĩa là giá đi ngang chứ rất khó giảm”, ông nói thêm.

Trái ngược với tình trạng suy giảm thanh khoản của thị trường Hà Nội, thị trường các tỉnh lân cận Hà Nội lại đang chứng kiến các chuyển biến tích cực. Ông Quyết cho hay từ đầu năm tới nay, thị trường các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giao dịch.

Phân khúc được nhà đầu tư ưa chuộng tại các thị trường này là đất nền, chung cư. Ở vùng giáp ranh Hà Nội, giá các sản phẩm tăng trung bình 5-6% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với cuối năm 2024, giá tăng không nhiều. Nguyên do là thị trường tỉnh khá ổn định về giá.

Đối với riêng thị trường Hưng Yên, ông Quyết lưu ý mặc dù giá đất đấu giá rất cao, khiến mặt bằng giá khu vực được đẩy lên cao, song thanh khoản không dồi dào. Điều này phản ánh yếu tố tâm lý giữ vai trò đáng kể trong việc tạo “sóng” tại thị trường Hưng Yên.

Đồng quan điểm, chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản Trần Minh cho rằng vào năm 2024, lượng dự án mở bán ít trong khi thị trường bất động sản Hà Nội tăng nóng khiến khách hàng có nhu cầu bị cuốn theo mua.

Bước sang 2025, số lượng dự án ra nhiều, người có nhu cầu đã mua, giao dịch tại thị trường Hà Nội đã chậm lại và đi ngang. Trong khi đó, bất động sản các tỉnh đang đón dòng tiền đầu tư vào. Điều này cũng dẫn đến thị trường bất động sản Hà Nội ảm đạm hơn, chuyên gia đánh giá.