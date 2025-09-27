Donald Trump cân nhắc áp thuế đối với thiết bị điện tử nước ngoài dựa trên số lượng chip

VietTimes - Kế hoạch này là nỗ lực mới nhất nhằm buộc các công ty toàn cầu chuyển hoạt động sản xuất về lại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét một chiến lược thương mại mới và đầy tham vọng: áp đặt thuế quan lên các thiết bị điện tử nhập khẩu từ nước ngoài dựa trên số lượng và giá trị chip bên trong chúng. Kế hoạch này là nỗ lực mới nhất nhằm buộc các công ty toàn cầu chuyển hoạt động sản xuất về lại Mỹ.

Theo đề xuất chưa từng được công bố trước đây, Bộ Thương mại sẽ áp dụng mức thuế dựa trên giá trị ước tính của linh kiện chip trong sản phẩm. Điều này có nghĩa là mức thuế sẽ tăng lên đối với bất kỳ thiết bị điện tử nào nhập khẩu, từ bàn chải đánh răng thông minh cho đến máy tính xách tay cao cấp.

Phát ngôn viên tại Nhà Trắng, Kush Desai, khẳng định mục tiêu của chính quyền: "Nước Mỹ không thể phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài đối với các sản phẩm bán dẫn, vốn là yếu tố thiết yếu cho an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta". Ông Desai nhấn mạnh rằng chính quyền đang triển khai một cách tiếp cận đa diện, bao gồm thuế quan, cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và tăng cường năng lượng, để tái định cư sản xuất quan trọng về Mỹ.

Tuy nhiên, nếu được thực thi, kế hoạch này có nguy cơ gây ra lạm phát đáng kể tại Mỹ. Nhà kinh tế Michael Strain từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) cảnh báo việc đánh thuế lên các sản phẩm chứa chip sẽ đẩy chi phí hàng tiêu dùng lên cao, "vào thời điểm Mỹ đang có vấn đề về lạm phát, khi mà lạm phát rõ ràng đang vượt mục tiêu của Fed và có xu hướng tăng tốc". Thậm chí, ngay cả các mặt hàng được sản xuất trong nước cũng có thể trở nên đắt đỏ hơn do phải chịu thuế nhập khẩu đối với chip và linh kiện quan trọng.

Các nguồn tin tiết lộ rằng Bộ Thương mại đang cân nhắc mức thuế suất 25% đối với hàm lượng chip trong các thiết bị nhập khẩu nói chung. Đặc biệt, mức thuế thấp hơn 15% có thể được áp dụng cho các sản phẩm điện tử đến từ các đồng minh chính như Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU), mặc dù những con số này vẫn chỉ là sơ bộ.

Chính quyền Donald Trump vẫn giữ nguyên chính sách đã công bố hồi tháng 8: áp thuế khoảng 100% đối với chất bán dẫn nhập khẩu, nhưng miễn thuế cho các công ty đang sản xuất hoặc đã cam kết sản xuất tại Mỹ.

Tuy nhiên, các câu hỏi vẫn xoay quanh việc liệu có bất kỳ quốc gia, sản phẩm hoặc công ty nào sẽ được miễn trừ hay không.

Đáng chú ý, Bộ Thương mại từng đề xuất miễn thuế đối với công cụ sản xuất chip để tránh tăng chi phí sản xuất chất bán dẫn trong nước. Thế nhưng, đề xuất này đã bị Nhà Trắng bác bỏ do Tổng thống Trump thường không thích các ngoại lệ trong chính sách thuế quan của mình.

Theo Reuters