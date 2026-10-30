Mất “khách sộp” Vietjet, một công ty hàng không vẫn lãi khủng nhờ “tân binh“ Sun Phu Quoc Airways

Mất đi khách sộp Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) từng đối mặt với chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm nhưng giờ mọi thứ đã trở lại nhờ “tân binh“ Sun Phu Quoc Airways.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS - Mã: SGN) ghi nhận doanh thu thuần hơn 432 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 78 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng, SAGS cho biết hoạt động kinh doanh quý III cải thiện dù doanh nghiệp đã ngừng cung cấp dịch vụ quốc nội cho Vietjet từ ngày 20/4/2025 và ngừng phục vụ sân đỗ các chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất từ ngày 1/11/2025.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thêm khách hàng lớn là Sun Phú Quốc Airways, với sản lượng khai thác tăng cao nhờ số lượng tàu bay mở rộng. Hoạt động phục vụ United Airlines, chi nhánh Đà Nẵng và công ty con SAGS-CXR tại Cam Ranh cũng ghi nhận sản lượng tăng.

Bên cạnh đó, công ty tăng cường thu hồi công nợ và hoàn nhập 2 tỷ đồng dự phòng sau khi thu hồi được nợ từ Bamboo Airways, góp phần cải thiện lợi nhuận trong kỳ.

Hậu chia tay "khách sộp" Vietjet

Ngược lại dòng thời gian, tháng 4/2025, SAGS bất ngờ công bố thông tin bất thường, về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Lý do là hãng bay này sẽ tự thực hiện dịch vụ mặt đất tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mất đi khách hàng lớn Vietjet, SAGS từng đối mặt với chuỗi ngày kinh doanh ảm đạm. Ảnh: SGN.

Trong thông báo phát đi, công ty nhìn nhận đây là sự kiện ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Việc chấm dứt toàn bộ dịch vụ với Vietjet (từng đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024) sẽ tạo ra khoảng trống sản lượng lớn cho SAGS, khiến năng lực khai thác suy giảm.

SAGS hiện phục vụ mặt đất tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và sắp tới là Long Thành.

Đây là lần thứ hai trong 2 năm SAGS chấm dứt hợp tác với một hãng hàng không lớn. Trước đó, vào ngày 1/1/2024, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ mặt đất cho Bamboo Airways do hãng này có khoản nợ quá hạn và tiến độ thanh toán chậm. Sau đó, Bamboo Airways chuyển sang hợp tác với Pacific Airlines để tiếp tục dịch vụ mặt đất.

Thời điểm đó, để trấn an cổ đông, SAGS cho biết sẽ tập trung tìm kiếm khách hàng mới, phát triển dịch vụ nhằm gia tăng doanh thu, đồng thời tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, những nỗ lực của SAGS khó có thể bù đắp cho những cuộc “chia tay” lịch sử.

Trong quý II/2025, lợi nhuận SAGS giảm 13% so với cùng kỳ xuống 55 tỷ đồng do mất đi nguồn thu lớn từ khách sộp Vietjet. Lợi nhuận công ty tiếp tục “bốc hơi” 45% trong quý III.

Bước sang quý IV, SAGS ghi nhận sự suy giảm trên diện rộng từ doanh thu, biên lợi nhuận gộp cho tới lợi nhuận. Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 356 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 47 tỷ đồng, giảm 45% so với quý IV/2024. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, từ 32% xuống 21%.

Điểm sáng hiếm hoi mà SAGS có được trong quý cuối cùng năm 2025 là sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Công ty có thêm khách hàng mới là hãng Sun Phú Quốc Airways (9G) khai thác từ 1/11/2025, United Airlines (UA) khai thác từ 26/10/2025.