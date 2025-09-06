Đô thị biển gần sân bay quốc tế: Khu vực nào đang thu hút sự chú ý?

Các chuyên gia nhận định Cam Ranh đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “tọa độ phát triển khác thường”, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là cực tăng trưởng kinh tế biển - sân bay, mở ra dư địa lớn cho bất động sản liền kề.

Hai dòng chảy lớn âm thầm định hình lại bản đồ phát triển

Trong tham luận trực tuyến tại hội thảo “Đô thị biển liền kề sân bay quốc tế – Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng 6/9 , TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhấn mạnh: ba thập kỷ qua, thế giới chứng kiến hai dòng chảy lớn âm thầm định hình lại bản đồ phát triển.

Thứ nhất, hàng không giá hợp lý rút ngắn “độ ma sát” về thời gian - khoảng cách, khiến việc di chuyển xuyên biên giới trở nên phổ biến. Thứ hai, kinh tế xanh biển đang trỗi dậy như một trụ cột tăng trưởng bền vững.

Ở nơi hai dòng chảy gặp nhau, hình thành một mô hình đặc thù: đô thị biển liền kề sân bay quốc tế - không chỉ là sự cộng gộp của đô thị ven biển và “airport city”, mà là một hệ sinh thái liên kết, nơi ba hạ tầng chiến lược: sân bay, cảng biển, đô thị dịch vụ vận hành theo logic chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bức tranh đó, Cam Ranh - Khánh Hòa nổi lên như tọa độ hội tụ lý tưởng. TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng nếu Khánh Hòa dám chọn một tầm nhìn lớn, với cơ chế đặc thù, quản trị liên thông và phát triển xanh, Cam Ranh hoàn toàn có thể trở thành một đô thị biển - sân bay tầm cỡ quốc tế, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm logistics sea-air, trung tâm dịch vụ cao cấp, và thị trường bất động sản bền vững.

Vùng đất hiếm hoi có biển và núi giao hòa

Từ góc độ kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh Khánh Hòa, đặc biệt là Cam Ranh đang nổi lên như một “tọa độ phát triển khác thường” của cả nước.

Ông cho biết khoảng chục năm trở lại đây, bản thân luôn là một “cổ động viên nhiệt thành” cho Khánh Hòa. Nếu trước kia, Vân Phong từng bừng sáng như một cực tăng trưởng tiềm năng, thì nay Cam Ranh lại trỗi dậy mạnh mẽ, khẳng định rõ vị thế trên bản đồ kinh tế, du lịch và bất động sản.

Theo phân tích của chuyên gia, có hai yếu tố khiến Cam Ranh trở nên khác biệt. Thứ nhất, việc hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận - Khánh Hòa đã tạo ra một diện mạo phát triển mới, trong đó Cam Ranh giữ vai trò trung tâm kết nối. Với đường bờ biển dài và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện là sân bay quốc tế lớn thứ 4 cả nước, kết nối trực tiếp với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Thái Lan…

Thứ hai, Cam Ranh không chỉ đón dòng vốn đầu tư mà còn hội tụ nhiều dòng chảy phát triển từ các hướng, trong đó có mạch nguồn từ cao nguyên Đà Lạt. Đây là vùng đất hiếm hoi, nơi biển và núi giao hòa, tạo nên một tổ hợp cảnh quan, sinh thái đặc sắc.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo

“Tôi cho rằng cần đặt Cam Ranh như một tọa độ hội tụ ưu việt của sự phát triển, hội tụ cả lợi thế tự nhiên, hạ tầng, kết nối và tiềm năng tăng trưởng. Điểm yếu duy nhất của Cam Ranh là… không có điểm yếu nào. Đây là một sự ‘hoàn hảo quá mức’ hiếm thấy trong bản đồ du lịch và đầu tư Việt Nam”, PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định.

Điểm nhấn độc đáo chưa khai thác đủ ở Cam Ranh là Đầm Thủy Triều - một cảnh quan hiếm có, nơi biển và núi giao hòa ngay sát sân bay. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, lợi thế này đủ sức tạo nên sức hút toàn cầu nếu được phát triển đúng hướng.

Ông cho rằng Cam Ranh hoàn toàn có thể trở thành một “Đà Nẵng mới” đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư. Với sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc hạng sang, Cam Ranh đang tiến rất gần đến vị thế trung tâm của một “vùng du lịch lừng lẫy thế giới” và cực tăng trưởng kinh tế biển, sân bay của Việt Nam.

Từ góc độ quy hoạch, TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, bổ sung sự đồng bộ giữa sân bay quốc tế -cao tốc Bắc Nam - cảng Ba Ngòi sẽ tạo ra sức bật lớn cho bất động sản. Đặc biệt, giá trị đất liền kề sân bay có thể tăng nhanh hơn 20-40% so với các khu vực chỉ dựa vào một hạ tầng đơn lẻ.

Ở khía cạnh thị trường, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường bất động sản đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2024 ghi nhận khoảng 60.000 giao dịch, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu 2025, con số đã vượt hơn 30% so với cả năm trước.

Không chỉ số lượng tăng, chất lượng nguồn cung cũng được cải thiện khi nhiều dự án minh bạch hơn về pháp lý và nâng chuẩn về xây dựng. Nhà đầu tư vì thế đã dịch chuyển mạnh theo xu hướng “Nam tiến”, tìm kiếm các sản phẩm bền vững, có khả năng khai thác dòng tiền dài hạn.

“Với Cam Ranh - Khánh Hòa, tôi hoàn toàn đồng tình với các chuyên gia đây là tọa độ có khả năng sinh lời cao, gắn với tiềm năng du lịch vượt trội. Khi du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, Cam Ranh chắc chắn sẽ là một cực phát triển nhộn nhịp trong thời gian tới”, ông Đính khẳng định.