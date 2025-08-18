Đi hàng chục km nhận bưu thiếp "Hải trình rực rỡ", cô gái tự hào về lịch sử dân tộc

GS Mai Trọng Khoa, chuyên gia đầu ngành ung thư, cho rằng các kỹ thuật PET/CT, sinh học phân tử và Theranostic đang mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư phổi, nhất là những người đã thất bại với điều trị truyền thống.