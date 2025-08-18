Đi hàng chục km nhận bưu thiếp "Hải trình rực rỡ", cô gái tự hào về lịch sử dân tộc

Quỳnh An
Quỳnh An

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-1925), nhiều người dân đã xếp hàng để nhận miễn phí ấn phẩm infographic và bưu thiếp "Hải trình rực rỡ".

Clip nhiều bạn trẻ chia sẻ niềm tự hào về lịch sử dân tộc sau khi xem câu chuyện lịch sử từ ấn phẩm infographic và bưu thiếp "Hải trình rực rỡ".
Anh 1.jpeg
Chiều 18/8, tại số 8 Lê Thạch, giao với phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, một đơn vị đã phát miễn phí ấn phẩm infographic và Bộ bưu thiếp “Postcard tự do” nhằm tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Ảnh: Q.A.
Anh 1.jpeg
Với sứ mệnh kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, ấn phẩm infographic "Hải trình rực rỡ" được báo Tiền Phong xuất bản, kể về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Q.A.
_MG_0010.JPG
Những vị khách đầu tiên xếp hàng nhận ấn phẩm miễn phí. Ảnh: Q.A.
Anh 1.jpg
Ấn phẩm infographic tái hiện hành trình lịch sử từ năm 1911, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, tới năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Anh 1.jpeg
Nhiều bạn trẻ đến sớm để nhận ấn phẩm infographic và Bộ bưu thiếp “Postcard tự do” "Hải trình rực rỡ". Ảnh: Q.A.
_MG_0037.JPG
_MG_0040.JPG
Thậm chí những người lớn tuổi hay du khách quốc tế cũng thích thú nhận ấn phẩm đặc biệt này. Ảnh: Q.A.
Anh 1.jpeg
"Tôi đã đi 10km cùng bạn đến đây chỉ để được cầm trên tay ấn phẩm 'Hải trình rực rỡ'. Cảm giác rất hạnh phúc. Mở ra xem và đọc những mốc thời gian của Bác Hồ trong hành trình cứu nước, đặc biệt là khi Người đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, tôi thấy vô cùng tự hào về lịch sử dân tộc", chị Nguyễn Thị Liên (phải) chia sẻ.
_MG_0035.JPG
Niềm vui, sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của em Nguyễn Bảo Nam (12 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) khi được chạm tay vào ấn phẩm infographic "Hải trình rực rỡ". "Con cảm thấy tự hào và xúc động về lịch sử dân tộc Việt Nam", Nam chia sẻ, với ánh mắt lấp lánh.
_MG_0028.JPG
Anh 1.jpeg
Anh 1.jpg
Cùng với infographic, "Hải trình rực rỡ" được phát triển thành bộ ấn phẩm giới hạn, gồm: túi tote in họa tiết chân dung Bác Hồ; bộ 5 postcard gợi nhắc những địa danh lịch sử; bộ sưu tập tem "Mở lối" được tuyển chọn tinh túy từ kho lưu trữ quý giá của Công ty Tem Việt Nam, đưa bạn đi qua những cột mốc 2/9 vàng son của đất nước từ thập niên 50 đến những năm đổi mới.
_MG_0014.JPG
Ấn phẩm infographic "Hải trình rực rỡ" và Bộ bưu thiếp "Postcard tự do" được phát miễn phí tại số 8 Lê Thạch từ ngày 18/8 đến 29/8 (hoặc đến khi hết quà tặng). Đây là món quà tri ân đặc biệt, được thực hiện với sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng VietinBank.
Anh 1.jpeg
Sau khi nhận ấn phẩm, nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước pano lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời ngỏ về hành trình tìm đường cứu nước, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
_MG_0058.JPG
Trong tà áo dài truyền thống và chiếc khăn quàng đỏ thân thuộc, chị Nguyễn Thị Thu Dung lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng bên chân dung Bác Hồ, một biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Từ khoá:

Hải trình rực rỡ 80 năm Quốc khánh

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội phát hiện xe khách vi phạm thông qua hệ thống camera. Ảnh: VTC News.

80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân AI và Big Data - Trợ thủ đắc lực của lực lượng công an

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng mạnh mẽ AI và Big Data đang trở thành "trợ thủ đắc lực" của lực lượng Công an nhân dân, giúp nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Khánh thành trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du

Khánh thành trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du

Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức khánh thành trụ sở Bộ Công an tại 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.