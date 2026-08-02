Xác chiến hạm Đức Quốc xã bất ngờ trồi lên từ đáy sông Danube

Theo Reuters
Thế giới
Vụ nổ giữa Moscow khiến 3 người chết, bí ẩn quanh người phụ nữ mang bom
Vụ nổ gần một nhà hàng ở trung tâm Moscow khiến 3 người chết và ít nhất 21 người bị thương. Nhà chức trách Nga đang điều tra nguồn gốc và động cơ vụ việc.
F-47 chạy đua với thời gian: Bay năm 2028, chờ động cơ đến 2030
Không quân Mỹ xác nhận F-47 vẫn hướng tới chuyến bay đầu tiên năm 2028 dù động cơ NGAP dự kiến phải đến năm 2030 mới sẵn sàng tích hợp.
Người Colombia nổi lên thành lực lượng chiến đấu nước ngoài lớn nhất tại Ukraine
Nguồn tin Nga cho rằng người Colombia hiện chiếm gần một nửa lực lượng nước ngoài đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine, vượt qua nhiều nhóm phương Tây.
YJ-20 xuất hiện trên Type 052D, Trung Quốc đang nâng cấp năng lực diệt hạm ra sao?
Trung Quốc được cho là đã tích hợp tên lửa đạn đạo chống hạm siêu vượt âm YJ-20 lên Type 052D, mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm xa trên biển.
Ceuta là gì, vì sao vùng đất nhỏ ở Bắc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư châu Âu?
Khoảng 50.000-60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Morocco vào Ceuta, khiến Tây Ban Nha triển khai quân đội và châm ngòi tranh cãi về di cư tại châu Âu.
Google ra mắt mô hình AI Gemini Robotics ER 2, đưa robot bước vào kỷ nguyên "bộ não cao cấp"
Google DeepMind mới đây đã công bố Gemini Robotics ER 2, mô hình AI robot mới nhất được xem là bước tiến lớn trong lĩnh vực AI hiện thân (Embodied AI) với tham vọng để Gemini trở thành "bộ não tiêu chuẩn" của các loại robot trong tương lai
Đằng sau phòng họp kín về Iran, ông Trump nhận hai thông điệp trái ngược từ Israel và Arab Saudi
Tổng thống Donald Trump đang đứng trước bài toán ngày càng khó khi cuộc chiến với Iran có nguy cơ mở rộng. Trong lúc Israel thúc giục Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Tehran, Arab Saudi lại gửi thông điệp muốn hạ nhiệt xung đột, đặc biệt là tìm cách mở lại eo biển Hormuz.
Thủ tướng Tây Ban Nha phản ứng gay gắt trước làn sóng di cư ồ ạt vào Ceuta
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng dòng người di cư ồ ạt từ Morocco là "sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Tây Ban Nha". Ông phát biểu tại Ceuta, nơi ít nhất 60.000 người di cư đã vượt biên từ Morocco trong những ngày gần đây.
Nhiều gia đình phải ngủ trong xe ô tô vì mất nhà sau trận động đất ở Nhật Bản
Người dân ở tây nam Nhật Bản đã phải ngủ trong xe hơi để trú ẩn sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra hôm thứ Ba trong tuần. Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và khoảng 9.000 người dân đã được đưa đến các trung tâm sơ tán.
Nga phóng kỷ lục 377 tên lửa vào Ukraine trong một tháng, phòng không Kiev gặp thách thức lớn
Nga phóng kỷ lục 377 tên lửa vào Ukraine trong tháng 7, hơn gấp đôi tháng trước. Tên lửa đạn đạo đang tạo sức ép lớn lên phòng không Ukraine.
Công nhân Nga tháo chạy khỏi kho hàng của Ozon ngay trước đòn không kích của Ukraine
Công ty thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga, Ozon, cho biết họ buộc phải sơ tán kho hàng của mình tại thị trấn Zelenodolsk thuộc vùng Tatarstan do cảnh báo về máy bay không người lái của Ukraine. Các công nhân đã kịp thoát ra ngoài vài phút trước khi máy bay không người lái tấn công gần tòa nhà.
Hàng chục nghìn người di cư bơi từ Maroc sang Tây Ban Nha, Ceuta vỡ trận
Tây Ban Nha cho biết sẽ triển khai các đơn vị quân đội để hỗ trợ cảnh sát ở Ceuta sau khi hàng chục nghìn người di cư vượt biên vào vùng lãnh thổ này ở Bắc Phi từ Morocco, làm quá tải lực lượng biên phòng.
Robot hình người AI bất ngờ ngã sấp mặt, màn trình diễn tại Computex 2026 kết thúc chóng vánh
Robot hình người dùng nền tảng AI Dragonwing IQ10 của Qualcomm bất ngờ đổ sấp mặt trong màn trình diễn trực tiếp tại Computex 2026 ở Đài Loan.
Trung Quốc nghiêm trị lợi dụng AI phạm tội: Từ bán phần mềm cởi đồ đến tống tiền bằng ảnh giả
Công nghệ AI tạo sinh ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, thay vì phục vụ mục đích tích cực, một số kẻ đã lợi dụng AI để tạo ra các công cụ "cởi đồ", hình thành chuỗi tội phạm với nhiều khâu, từ phát triển phần mềm, buôn bán công cụ đến tống tiền.
Reuters: Trung Quốc dùng AI Mỹ làm “bệ phóng” cho công nghệ quân sự
Các tài liệu được Reuters rà soát cho thấy những nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã sử dụng đầu ra từ GPT-3.5 của OpenAI và Claude của Anthropic để phát triển các hệ thống AI chuyên dụng.
Giấc mơ bất tử của tỷ phú Bryan Johnson bất ngờ lung lay
Bryan Johnson, doanh nhân nổi tiếng với tham vọng đảo ngược lão hóa, bất ngờ tự hỏi liệu ông có đi quá xa sau nhiều năm thử nghiệm trên chính cơ thể mình.
IRGC tung video tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Jordan
Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 30/7 đã tung đoạn video mới cho thấy họ thực hiện đòn tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ trên lãnh thổ Jordan.
Microsoft lập kỷ lục mới: Giá trị vốn hóa tăng 450 tỷ USD trong một ngày, vượt Nvidia
Sau khi công bố báo cáo tài chính mới nhất, Microsoft đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn 15% trong phiên giao dịch ngày 30/7 (từ 390,54 USD lên 451,10 USD/cổ phiếu) nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của mảng điện toán đám mây Azure.
Ukraine tiếp tục phá hủy nhiều cơ sở trực thuộc "Amazon của Nga"
Ukraine tiếp tục tung đòn drone nhằm vào các cơ sở của tập đoàn thương mại lớn nhất nước Nga, Wildberries, thường được mệnh danh là "Amazon của Nga".
J-36 Trung Quốc gây chú ý với thiết kế khổng lồ, hé lộ vai trò vượt xa một tiêm kích
Hình ảnh mới được cho là nguyên mẫu thứ 5 của J-36 cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng hoàn thiện tiêm kích thế hệ 6 với nhiều thay đổi về thiết kế.