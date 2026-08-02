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Xác chiến hạm Đức Quốc xã bất ngờ trồi lên từ đáy sông Danube

Huyền Chi
Huyền Chi

Những chiến hạm Đức bị đánh chìm trong Thế chiến II đã nổi lên trở lại trên sông Danube ở châu Âu, giữa lúc lục địa này đang trải qua một đợt hạn hán.

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Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy người dân đang bơi gần một chiến hạm Đức bị chìm từ Thế chiến II, lộ ra do mực nước sông Danube xuống thấp vì hạn hán và nắng nóng cực độ, tại Prahovo, Serbia, ngày 30/7. Ảnh: Reuters.
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Xác tàu chiến Đức bị chìm từ Thế chiến II lộ ra do mực nước sông Danube xuống thấp ở Prahovo, Serbia. Ảnh: Reuters.
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Người dân bơi trên sông quan sát xác chiến hạm. Ảnh: Reuters.
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Dòng sông cạn dần để lộ ra xác chiến hạm từ thời Thế chiến II. Ảnh: Reuters.
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Một góc nhìn khác về xác chiến hạm. Ảnh: Reuters.
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Người dân đi bộ trên những bãi cát mới lộ ra trên sông Danube khi mực nước giảm xuống, tại Apatin, Serbia, ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
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Toàn bộ xác chiến hạm lộ rõ khi con sông Danube ở Serbia cạn trơ đáy. Ảnh: Reuters.
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Mực nước sông Danube ở Serbia giảm trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài và điều kiện khô hạn, ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh xác tàu nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters.
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Người dân đi bộ trên những bãi cát mới lộ ra trên sông Danube ở Apatin, Serbia, ngày 29/7. Ảnh: Reuters.
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Người dân bơi lội gần xác tàu chiến Đức bị chìm từ Thế chiến II, lộ ra do mực nước sông Danube xuống thấp vì hạn hán và nắng nóng cực độ, tại Prahovo, Serbia, ngày 30/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters

Từ khóa:

#Châu Âu #Đức quốc xã #Chiến hạm #Danube

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