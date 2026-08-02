Xác chiến hạm Đức Quốc xã bất ngờ trồi lên từ đáy sông Danube

Công ty thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga, Ozon, cho biết họ buộc phải sơ tán kho hàng của mình tại thị trấn Zelenodolsk thuộc vùng Tatarstan do cảnh báo về máy bay không người lái của Ukraine. Các công nhân đã kịp thoát ra ngoài vài phút trước khi máy bay không người lái tấn công gần tòa nhà.