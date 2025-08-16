Đề xuất tạo sàn thương mại cho người buôn bán nhỏ tham gia miễn phí

GS.TS Nguyễn Đình Thắng cho rằng, Nhà nước cần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc giải quyết những khó khăn ban đầu. Đó là miễn phí tham gia sàn thương mại, tư vấn để doanh nghiệp dễ tiếp cận và quen với các hình thức kinh doanh này.

Tạo sàn thương mại cho người buôn bán nhỏ tham gia miễn phí

Phát biểu tại Tọa đàm đối thoại chính sách “Các giải pháp đột phá tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân” ngày 15/8, GS.TS Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cho rằng thực tiễn hiện nay, những doanh nghiệp nhỏ và vừa truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn liên quan tới vấn đề thuế.

GS.TS Nguyễn Đình Thắng phát biểu. Ảnh: Bảo Trâm.

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang ngại và thiếu rất nhiều, đó là thiếu kiến thức, thiếu tài chính, nguồn lực… Do vậy, Nhà nước cần có sự tham gia giúp họ giải quyết những khó khăn ban đầu.

Tại sao Nhà nước không hướng dẫn và tạo một hệ thống sàn thương mại cho người buôn bán nhỏ tham gia miễn phí, không lấy một đồng nào? Sau đó tham gia tư vấn miễn phí, có chính sách để doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng”, GS.TS Nguyễn Đình Thắng đề xuất và cho rằng sau này, khi các doanh nghiệp nhỏ này lớn lên sẽ thu thuế về cho Nhà nước.

Phó Chủ tịch VDCA cũng cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện cần những hướng dẫn cho hoạt động kinh doanh, nhất là trong việc chuyển đổi số, biến từ những điều phức tạp thành những điều đơn giản hoặc “cầm tay chỉ việc”, “làm từ từ, từng bước một”.

Chìa khóa để giới trẻ kinh doanh hiệu quả

Tại Tọa đàm, GS.TS Nguyễn Đình Thắng cũng nhấn mạnh tới vấn đề phát triển kinh tế tư nhân hiện nay không phải “nặng” ở câu chuyện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân trở thành doanh nghiệp lớn mà làm sao nuôi dưỡng sự sáng tạo của giới trẻ.

“Đó mới là căn cơ của sự phát triển bền vững. Bởi 100% doanh nghiệp tư nhân tương lai sẽ là ý tưởng sáng tạo từ thế hệ trẻ bây giờ”, GS.TS Nguyễn Đình Thắng khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch VDCA với doanh nghiệp tư nhân, bản chất sẽ họ phải tự đổi mới để “sống còn”, tự họ phải phát triển, tự họ phải cạnh tranh, đặc biệt các doanh nghiệp tư nhân này sẽ xuất phát từ thế hệ trẻ bây giờ. Do đó, chính sách khởi nghiệp sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ cần được quan tâm ngay từ bây giờ.

GS.TS Nguyễn Đình Thắng cũng chia sẻ về các "chìa khóa" để giới trẻ có thể phát triển hoạt động kinh doanh nhanh, bền vững.

Theo GS.TS Nguyễn Đình Thắng, để phát triển nhanh cần bắt đầu từ từ khóa “sáng tạo”. Đó là sáng tạo những điều thế giới chưa làm thì các bạn sẽ trở thành tỷ phú hoặc sáng tạo những điều đã có nhưng mình làm tốt hơn thì vẫn có thể tồn tại được.

Thứ hai là “kết nối”. Kết nối dựa trên nền tảng internet, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với Nhà nước, doanh nghiệp với các viện, trường để đào tạo nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái.

Thứ ba là “chia sẻ”. Ở từ khóa này, GS.TS Nguyễn Đình Thắng lấy ví dụ thực tế khi có những doanh nghiệp đang dần phát triển, nhưng “chia 5 sẻ 7”, không thể lớn được do không có sự chia sẻ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp.

“Do đó, chúng ta cần phải thấm nhuần cho các bạn trẻ về lòng trắc ẩn, về tình thương và cần cùng hợp tác với nhau trong công việc. Việc hợp tác cùng với nhau là điều đang thiếu ở giới trẻ”, GS.TS Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Đình Thắng cũng cho rằng, để thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho giới trẻ, cho khu vực tư nhân, làm sao định hướng những người đi trước, những người có kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, sản xuất kinh doanh chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội, chia sẻ nguồn lực để cùng cộng hưởng với nhau. Đặc biệt, đó là chia sẻ về quyền lợi để tạo ra hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù chặng đường để hiện thực hóa, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy quá trình khởi nghiệp sáng tạo cũng như sự phát triển của kinh tế tư nhân còn rất nhiều khó khăn, song GS.TS Nguyễn Đình Thắng cũng nhấn mạnh đến những “điểm tựa” quan trọng, đó là người Việt Nam luôn có ý chí, khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó là niềm tin vào công cuộc đổi mới của đất nước, niềm tin vào năng lực của chính bản thân.

"Đây là những điều quý giá giúp doanh nghiệp dẫn thân vào con đường sáng tạo, đổi mới và phát triển", GS.TS Nguyễn Đình Thắng nói.