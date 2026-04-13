Ông Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng

Ngày 13/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chúc mừng ông Trần Thắng Lợi, đồng thời đề nghị tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là đổi mới phương thức kiểm tra theo hướng chủ động, kịp thời; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vững mạnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thắng Lợi khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, làm việc công tâm, khách quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Ông Trần Thắng Lợi (SN 1976), quê quán Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, ông Lợi từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng (cũ).

Ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, ông Lợi được phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Đến tháng 12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động ông Lợi đến công tác tại UBND TP Đà Nẵng và được bổ nhiệm ông giữ chức Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.