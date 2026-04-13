Kiên quyết xử lý các sai phạm song phải bảo vệ người dám đổi mới

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát phải vừa nghiêm minh, vừa góp phần kiến tạo khơi thông nguồn lực; kiên quyết xử lý sai phạm song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám nghĩ, dám làm...

Kiểm tra, giám sát không phải việc riêng của cơ quan kiểm tra

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Trình bày chuyên đề những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh hai văn bản này là "hành lang pháp lý", "nền móng vận hành" cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Thanh, việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết Trung ương 5 khóa X là rất cần thiết, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước.

Tinh thần là "toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát". Kiểm tra, giám sát "không phải là việc riêng của Ủy ban kiểm tra các cấp, không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra".

Việc kiểm tra, giám sát phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện và bảo vệ những nhân tố mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề. Ảnh: Dangcongsan.vn.

"Quan điểm chỉ đạo mới này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát vừa nghiêm minh, vừa góp phần kiến tạo khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đất nước, kiên quyết xử lý các sai phạm song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Thanh nói.

Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là gắn với kiểm soát quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương.

​Không để “vùng tối” trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Về Quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, ông Trần Sỹ Thanh cho biết nguyên tắc “ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát”, không để bỏ trống, bỏ lọt các địa bàn, lĩnh vực; không để “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Quy định bổ sung nguyên tắc Ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác; việc truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát được sử dụng một số biện pháp: ghi âm, ghi hình; niêm phong hồ sơ, tài liệu; yêu cầu cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo ông Thanh, quy định mới này để "thể chế hóa" một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đó là "Chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, khai thác dữ liệu, liên thông thông tin giữa cơ quan ủy ban kiểm tra và các cơ quan có liên quan; kiểm tra, giám sát trên dữ liệu"; phục vụ mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Về biện pháp mới áp dụng như ghi âm, ghi hình sẽ được quy định chi tiết trong Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

"Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra để thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thanh nói.

Quy định mới cũng phân cấp, tăng thẩm quyền của cấp ủy tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định mới cũng tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc kỷ luật đảng viên vi phạm. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu); đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, bổ sung nguyên tắc, nội dung giải quyết tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quy định bổ sung nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với thực tiễn, trong đó nếu người tố cáo được mời hai lần nhưng không đến làm việc thì sẽ không được xem xét.

​