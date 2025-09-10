Đảo ngược lão hóa: Giới siêu giàu chi hơn 5 tỷ USD cho giấc mơ trường sinh

Các tỷ phú công nghệ và giới siêu giàu rót hơn 5 tỷ USD vào nghiên cứu trường thọ, với tham vọng sống tới 150 tuổi và đảo ngược quá trình lão hóa.

Bạn sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu để có cơ hội sống tới 150 tuổi hoặc lâu hơn? Hoặc có thêm 20 năm khỏe mạnh? Với giới siêu giàu, con số đó đã vượt 5 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ rưỡi qua, theo phân tích của Wall Street Journal (WSJ) dựa trên dữ liệu từ PitchBook, báo cáo công ty đại chúng và hồ sơ pháp lý.

Những “ông lớn” ở Silicon Valley như Peter Thiel, Sam Altman, Yuri Milner và Marc Andreessen nằm trong số những cái tên góp phần đưa dòng tiền khổng lồ chảy vào ngành công nghiệp trường thọ. Riêng ông Thiel đã tham gia gần chục công ty - một số được quỹ đầu tư mạo hiểm của ông rót vốn, số khác thông qua quỹ phi lợi nhuận mà ông hậu thuẫn - huy động hơn 700 triệu USD, theo phân tích của WSJ.

Họ và nhiều nhà đầu tư giàu có khác đã biến một lĩnh vực vốn dĩ chỉ mang tính học thuật thành xu hướng chính thống trong xã hội. Dù nhiều công ty cuối cùng đã thất bại, giới siêu giàu và những người say mê vẫn tiếp tục theo sát tiền bạc và khoa học để quyết định nên đầu tư vào đâu, và nên sử dụng cái gì.

Dòng tiền khổng lồ

Brian Armstrong, một doanh nhân đi đầu trong việc nghiên cứu đảo ngược lão hóa. Ảnh: Bloomberg.

Dòng tiền từ các nhà đầu tư giàu có nhất đang chảy vào lĩnh vực kéo dài tuổi thọ của con người, chủ yếu được thúc đẩy bởi những mối quan hệ và đam mê cá nhân.

Ông Brian Armstrong đã huy động cho công ty NewLimit một vòng gọi vốn 130 triệu USD trong tháng 5 vừa qua. Trong số các nhà đầu tư có quỹ của Vinod Khosla và Thiel.

Công ty Altos, ra mắt năm 2022, đã huy động được 3 tỷ USD - lớn nhất trong số các công ty được WSJ ghi nhận - để phát triển công nghệ trẻ hóa tế bào.

Công ty dược phẩm AI Insilico Medicine, được hậu thuẫn bởi quỹ BOLD Capital của Peter Diamandis, đã gọi được hơn 500 triệu USD để chữa nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác.

BioAge Labs, đang phát triển thuốc điều trị bệnh do lão hóa, huy động 559 triệu USD, trong đó có vốn từ Khosla Ventures và quỹ a16z của ông Andreessen.

Giám đốc điều hành của BioAge, bà Kristen Fortney, mới đây đã gặp các nhà đầu tư quan tâm đến nghiên cứu của bà tại phòng thí nghiệm Stanford và qua một nhóm thảo luận về trường thọ do Betts-LaCroix tổ chức.

BioAge niêm yết công khai vào năm 2024, huy động vốn để phát triển thuốc béo phì và các chương trình khác. Tuy nhiên, thử nghiệm thuốc béo phì đầu tiên phải dừng lại vì lo ngại an toàn. Năm nay, BioAge mở thử nghiệm một loại thuốc béo phì khác.

Bà Fortney nói: “Nhiều người đã sống khỏe mạnh vượt qua tuổi 100. Vậy tại sao tất cả chúng ta không thể đạt được điều đó?”.

Ý tưởng này ngày càng phổ biến và thu hút thêm dòng vốn, với mức huy động trung bình của các công ty trường thọ tăng hơn 20% trong thập kỷ qua, đạt gần 43 triệu USD mỗi vòng gọi vốn trong năm nay.

Vì sao các tỷ phú chịu bỏ tiền?

Một bộ xét nghiệm tại nhà của công ty Viome Life Sciences. Ảnh: Getty.

Nhiều cá nhân siêu giàu bước vào lĩnh vực trường thọ chủ yếu là vì những lý do mang đậm tính cá nhân.

Ông Naveen Jain chia sẻ rằng việc cha ông qua đời vì ung thư tuyến tụy đã thôi thúc ông lập ra công ty Viome Life Sciences. Công ty này đã huy động được hơn 230 triệu USD, chuyên bán bộ xét nghiệm sức khỏe tại nhà, sau đó phân tích dữ liệu để đưa ra lời khuyên cá nhân hóa về dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung.

Riêng ông Jain đã tự bỏ 30 triệu USD tiền cá nhân để đầu tư. Ngoài ra, ông Marc Benioff và quỹ Khosla Ventures cũng tham gia góp vốn. Ông Jain nói: “Tôi muốn khiến việc lão hóa trở thành một lựa chọn”.

Ông Stéphane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna, từng thử một chế độ ăn được thiết kế để tạo ra hiệu ứng như nhịn ăn do nhà khoa học trường thọ Valter Longo phát triển. Sau đó, ông Bancel dẫn đầu vòng gọi vốn 47 triệu USD cho công ty L-Nutra của Longo. Ông chia sẻ: “Tôi muốn tạo ra ảnh hưởng lớn nhất có thể”.

Ông Vinod Khosla, thông qua công ty đầu tư, là một trong những nhà đầu tư trường thọ tích cực nhất mà WSJ ghi nhận, với mỗi khoản tập trung vào một khía cạnh khác nhau của lão hóa. Ông từng nói trong podcast Superteam: “Ở tuổi 70, một số người nên cảm thấy như vẫn ở tuổi 40”.

Ngành khoa học đang hút vốn

Chưa có định nghĩa thống nhất thế nào là một công ty trường thọ. WSJ xác định 3 nhóm trọng tâm mà giới siêu giàu tập trung dựa trên sứ mệnh mà các công ty kiểu này từng công bố: Nỗ lực đảo ngược hoặc thay đổi quá trình lão hóa; phát triển phương pháp điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác; bán sản phẩm/dịch vụ hứa hẹn cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Ý tưởng “tái lập trình” và trẻ hóa tế bào đang gây tiếng vang lớn ở Thung lũng Silicon. Chính khái niệm đưa con người trở về trạng thái trẻ trung đã thúc đẩy Altos, Retro, Juvenescence và hơn 80 công ty khác huy động khoảng 5 tỷ USD. Riêng Retro đang tìm cách gọi thêm 1 tỷ USD tiền vốn.

Các công ty tập trung vào điều trị bệnh liên quan đến lão hóa - như BioAge Labs - gần 60 công ty công nghệ sinh học trong mảng này đã huy động gần 5 tỷ USD.

Trong khi đó, đối với lĩnh vực chiến lược chống lão hóa có thể áp dụng ngay, dòng tiền lớn đang đổ vào các công ty bán thiết bị theo dõi sức khỏe, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm, tổng cộng khoảng 2,6 tỷ USD.

Những gương mặt tiêu biểu

Ông Peter Attia: Tác giả cuốn sách bán chạy về trường thọ, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng, đồng sáng lập phòng khám cao cấp Biograph cùng doanh nhân John Hering.

Ông David Sinclair: Giáo sư Harvard, diễn giả nổi tiếng về trường thọ, phòng thí nghiệm di truyền của ông thường xuyên đón giới siêu giàu tới tham quan và đôi khi tài trợ nghiên cứu đảo ngược lão hóa.

Ông Bryan Johnson: Nhờ tài sản từ Thung lũng Silicon và việc chi 1 triệu USD/năm cho các thí nghiệm tự thân nhằm làm chậm lão hóa, ông trở thành nhân vật của phim tài liệu Netflix và thu hút công chúng.

Ông Peter Diamandis: Doanh nhân, nhà đầu tư, người sáng lập Quỹ XPrize. Ông kêu gọi các tỷ phú và giới giàu có tài trợ cho XPrize Healthspan – cuộc thi với quỹ giải thưởng 101 triệu USD để tìm cách đảo ngược một số khía cạnh của lão hóa.

