Đại hội XIV bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Sáng nay, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sau đó họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đại hội sẽ thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau đó, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Đại hội lần này thực hiện bước cải cách quan trọng là tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành 1 Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội. Dự thảo Văn kiện trước đó đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân cũng như sự trông chờ vào những quyết sách chiến lược để đưa đất nước thực hiện cho bằng được thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch. Phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển. Trong đó đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ...