Đà Nẵng: Người dân hiến hơn 356.000 m2 đất mở đường

Trong 5 năm qua, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở Đà Nẵng huy động được hơn 5.500 tỷ đồng; người dân địa phương tự nguyện hiến hơn 356.000 m2 đất, trên 82.000 ngày công lao động để mở đường giao thông nông thôn.

Ngày 4/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030) với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đánh giá, 5 năm qua (2020-2025), các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đã phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Nổi bật là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động nguồn lực hơn 5.500 tỷ đồng, đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng khu vực miền Trung với 144 xã đạt chuẩn, 55 xã nâng cao và 21 xã kiểu mẫu; nhân dân tự nguyện hiến hơn 356.000 m2 đất và trên 82.000 ngày công lao động mở đường giao thông nông thôn.

Trong phong trào “Vì người nghèo”, tổng kinh phí thực hiện hơn 12.225 tỷ đồng; thành phố đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 nhà, tổng kinh phí trên 302 tỷ đồng.