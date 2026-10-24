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Chủ tài khoản Facebook “Quang Do” bị khởi tố vì đăng tin sai sự thật về Novaland

Khắc Thành
Khắc Thành

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Minh Quang để điều tra việc đăng nhiều bài viết sai sự thật về Novaland, với mục đích thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

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Chủ tài khoản Facebook “Quang Do” bị khởi tố vì đăng tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Quang (44 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Công an TP.HCM, trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của Novaland về việc một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các nhóm sử dụng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng. Trong đó có nội dung cho rằng doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định, tài khoản Facebook mang tên “Quang Do” do Đỗ Minh Quang lập, quản lý và sử dụng. Quang thừa nhận đã đăng tải nhiều bài viết sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland.

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Đỗ Minh Quang bị khởi tố. Ảnh: Công an TP.HCM.

Theo cơ quan công an, các bài viết thu hút nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Quang khai mục đích đăng tải các bài viết là thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích, chia sẻ và số người theo dõi tài khoản cá nhân. Người này nhận thức được nội dung đăng tải có thể ảnh hưởng doanh nghiệp nhưng không quan tâm đến hậu quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ các tình tiết liên quan và xác minh những tài khoản, cá nhân khác có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên không gian mạng; không phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc nội dung có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

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