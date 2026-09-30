Cựu Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng, tòa dừng tuyên án

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, chiều 30/9, TAND Tối cao tại Hà Nội dừng tuyên án vụ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo để các bị cáo và gia đình có thêm thời gian khắc phục hậu quả.

Trước giờ tuyên án, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết 4 bị cáo đã khắc phục xong phần nghĩa vụ của mình, đồng thời có nguyện vọng tiếp tục nộp tiền để cùng khắc phục hậu quả của vụ án.

4 bị cáo gồm: Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế; Lê Văn Cư, cựu Viện phó Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Các bị cáo cho biết sẽ tác động gia đình tiếp tục nộp tiền, song chưa xác định cụ thể số tiền có thể khắc phục thêm.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm do đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM. Tuy nhiên, luật sư của bà cho biết thân chủ mong muốn cùng các cựu đồng nghiệp tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án.

Theo luật sư, bà Tiến có thể nộp thêm 1,1 tỷ đồng ngay trong chiều 30/9.

Ở cấp sơ thẩm, bà Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Trước đó, con trai bà đã nộp thay 24 tỷ đồng; đến phiên phúc thẩm, bà Tiến đã khắc phục xong khoản tiền này.

Tại phiên phúc thẩm, bà Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và xem xét lại nghĩa vụ nộp tiền.

Đại diện VKS ghi nhận việc khắc phục toàn bộ hậu quả là tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX giảm cho bà Tiến từ 6-12 tháng tù so với mức án sơ thẩm. VKS cho rằng không có căn cứ để chấp nhận đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H.

Tòa yêu cầu làm rõ khả năng tiếp tục khắc phục

Sau khi nghe các bị cáo trình bày, HĐXX nhận định hậu quả vụ án rất lớn, được xác định gồm hai khoản. Trong đó, khoảng 70 tỷ đồng tiền thất thoát cơ bản đã được khắc phục.

Đối với hơn 600 tỷ đồng còn lại, đây là khoản tiền được xác định là lãng phí do các công trình, được tính trên cơ sở lãi ngân hàng đối với số vốn đã đầu tư. HĐXX cho biết hiện còn khoảng 574 tỷ đồng chưa được khắc phục.

Chủ tọa cho rằng HĐXX hiểu các bị cáo không thể ngay lập tức có đủ số tiền này, song việc tiếp tục khắc phục cần có cơ sở bảo đảm. Nếu các bị cáo cam kết nhưng sau đó không thực hiện, việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xem xét mức án.

Theo HĐXX, việc thực hiện nghĩa vụ phải được xem xét trước khi đánh giá quyền lợi của các bị cáo.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS đồng tình với việc tạo điều kiện để các bị cáo tiếp tục khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định dừng phiên tuyên án và sẽ mở lại vào chiều 1/10.

Trong thời gian này, các bị cáo và người thân có thể tiếp tục nộp tiền để khắc phục hậu quả trong khả năng.