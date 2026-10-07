Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được tòa phúc thẩm giảm án

Chiều 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế có đơn xin xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm đánh giá tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX xác định, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ, trong đó có công tác xây dựng, hạ tầng.

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, phê duyệt các nội dung liên quan đến tư vấn, triển khai dự án; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện.

Trong quá trình triển khai dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dẫn đến các sai phạm khác, khiến hai dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 800 tỷ đồng.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, hành vi vi phạm của các bị cáo trong quá trình triển khai hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 là đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế. Trong quá trình công tác, bị cáo được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đối với các bị cáo khác, HĐXX ghi nhận đây là những người phạm tội lần đầu; một số bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu. Trước phiên tòa phúc thẩm, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, giảm 3 năm so với mức án 6 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX phúc thẩm đều quyết định giảm án như: ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế được giảm xuống còn 29 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm được giảm từ 25 năm xuống còn 22 năm tù; Trần Văn Sinh Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm được giảm từ 7 năm xuống 4 năm 6 tháng tù...Trong đó, 4 bị cáo được chuyển từ hình phạt tù sang án treo.

Trước đó, tại phiên tòa cấp sơ thẩm vào tháng 5, Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù và yêu cầu bồi thường 108 tỷ đồng. Đến trước ngày diễn ra xét xử phúc thẩm (ngày 25/9), bà Tiến đã nộp khắc phục đầy đủ 108 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ở phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H.

Quá trình diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, đến chiều 1/10, các bị cáo đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng. Trong đó cựu Bộ trưởng Y tế và gia đình đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các đồng nghiệp khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Sau khi các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 18-24 tháng tù ở bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí).