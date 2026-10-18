Vì sao chồng cũ Hằng “Du Mục” bị bắt?

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, chồng cũ Hằng “Du Mục”) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Tôn Bằng sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Cơ quan điều tra xác định nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng “Du Mục”) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng TikTok.

Tôn Bằng bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Bị can biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và bản thân không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có sự chấp thuận của chủ nhãn hiệu.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn vợ cũ, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến, Tôn Bằng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Tôn Bằng kinh doanh trái phép nhãn hiệu táo đỏ "Hằng Du Mục". Ảnh: Bộ Công an.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương (ở phường Tân Sơn) do Tôn Bằng làm người đại diện pháp luật, Công an TPHCM phát hiện hơn 28.700 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, không xuất trình được hóa đơn chứng từ.