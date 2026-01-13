Cựu Tổng thống Medvedev mỉa mai Greenland có thể gia nhập Nga nếu ông Trump chậm chân

Ông Dmitry Medvedev mỉa mai rằng Greenland có thể trưng cầu dân ý gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không sớm kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng người dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhanh chóng hành động để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, hãng Interfax đưa tin đầu tuần.

“Ông Trump cần phải nhanh lên. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ trong vài ngày nữa có thể sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ, trong đó toàn bộ 55.000 dân Greenland có thể bỏ phiếu để gia nhập Nga”, Interfax dẫn lời ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga.

“Và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Sẽ không có thêm những ngôi sao nhỏ mới nào trên lá cờ Mỹ”, ông Medvedev nói mỉa mai.

Ông Donald Trump gần đây đã khơi lại nỗ lực nhằm đưa Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch – vào quyền kiểm soát của Mỹ, lập luận rằng Washington cần sở hữu hòn đảo này để răn đe Nga.

Tổng thống Mỹ cho rằng vị trí địa chiến lược và nguồn tài nguyên khiến Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia, điều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch và chính quyền Greenland.

Dù Nga không đưa ra bất kỳ yêu sách chủ quyền nào đối với Greenland, Moscow từ lâu đã theo dõi chặt chẽ vai trò chiến lược của hòn đảo trong an ninh Bắc Cực, xét đến vị trí của nó trên các tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương cũng như sự hiện diện tại đây của một cơ sở quân sự và giám sát không gian quan trọng của Mỹ.

Điện Kremlin hiện chưa bình luận về việc ông Trump tái thúc đẩy kế hoạch liên quan đến Greenland. Tuy nhiên, khi gọi Bắc Cực là khu vực thuộc lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga, Moscow năm ngoái cho biết họ đang theo dõi sát sao cuộc tranh luận “khá kịch tính” xoay quanh hòn đảo này.

Cuộc xung đột Ukraine năm 2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn, đã làm rạn nứt phần lớn sự hợp tác tại Bắc Cực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới và triển vọng khai thác tài nguyên, khu vực này ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.

