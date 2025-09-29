Cú xoay trục táo bạo của CEO Lý Ngạn Hồng giúp Baidu thoát "bóng tối" sau 2 năm lao dốc

Sau giai đoạn ảm đạm kéo dài, Baidu bất ngờ đảo ngược tình thế với đà tăng cổ phiếu hơn 50% chỉ sau vài tuần. Thành công này đến từ chiến lược tái cấu trúc nhân sự, phát hành trái phiếu, cùng bước tiến mạnh mẽ trong AI và xe tự hành.

Cú bứt phá ngoạn mục trên thị trường chứng khoán

Vào trung tuần tháng 9, cổ phiếu Baidu tại Hồng Kông tăng bùng nổ hơn 19% trong ngày, đóng cửa ở mức 132,8 HKD – đỉnh cao trong năm 2025. Tại Mỹ, giá cổ phiếu cũng leo lên 124 USD, cao nhất kể từ tháng 10/2023. Tính chung từ đầu năm, giá trị cổ phiếu Baidu đã tăng hơn 60%, vốn hóa vượt 42 tỷ USD.

Đà tăng ngoạn mục này đánh dấu bước hồi sinh sau hai năm ảm đạm. Trước đó, dù Baidu ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Wenxin Yiyan (Ernie Bot) vào năm 2023, cổ phiếu vẫn suy giảm mạnh nửa cuối 2024 vì lo ngại mảng AI chưa thể thay thế mảng kinh doanh cốt lõi.

Cổ phiếu của Baidu đang đà tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Finance.eastmoney.



Chuyển từ phòng thủ sang chủ động

Người sáng lập Lý Ngạn Hồng đã thay đổi cách tiếp cận vốn trước đây vốn thận trọng. Tháng 3/2025, Baidu phát hành 10 tỷ NDT trái phiếu ra nước ngoài và 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi để tái cơ cấu tài chính. Đến tháng 7, ông mạnh dạn bổ nhiệm Hà Hải Kiến (He Haijian) – cựu CFO Kingsoft Cloud làm CFO – nhằm tăng sức mạnh tài chính cho tập đoàn.

Cùng lúc, Baidu đầu tư mạnh vào AI và xe tự lái. Mặc dù doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 giảm nhẹ 0,43% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng lại tăng tới 37,5%, nhờ biên lợi nhuận ròng cải thiện đáng kể. Điều này phản ánh hiệu quả từ tối ưu hóa chi phí và các mảng kinh doanh mới.

Baidu từng có thời gian giữ lượng tiền mặt lớn và tránh rủi ro. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, Lý Ngạn Hồng buộc phải xoay trục, lựa chọn chiến lược chủ động hơn: huy động vốn, tái đầu tư, tăng cường R&D.

Chủ tịch và CEO Tập đoàn Baidu Lý Ngạn Hồng (Robin Li). Ảnh: Sohu.



Trong năm 2024, doanh thu Baidu giảm nhẹ 1,09%, song lợi nhuận ròng vẫn tăng gần 17%. Đây là mô hình tài chính đặc biệt: biên lợi nhuận gộp giảm nhưng biên lợi nhuận ròng tăng. Tới năm 2025, xu hướng này càng rõ rệt: lợi nhuận đi ngược đà doanh thu, cho thấy công ty đã tối ưu hóa chi phí vận hành và tận dụng hiệu quả các khoản đầu tư vào AI.

Sau quý II/2024, tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) của Baidu từng rơi xuống dưới 1 – tức thị trường định giá thấp hơn giá trị sổ sách. Nhưng đến tháng 9/2025, chỉ số này đã hồi phục lên 1,12; hệ số P/E đạt 11,15, tiệm cận Alibaba và Pinduoduo. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại giá trị thật của Baidu.

Dòng tiền ròng đạt 155,1 tỷ NDT trong quý II/2025 cũng tạo dư địa cho các thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại), mở rộng trung tâm dữ liệu và tăng năng lực tính toán. Giới phân tích nhận định, với nhu cầu bùng nổ của các mô hình AI, đây sẽ là chiến lược chắc chắn đem lại định giá cao hơn trong tương lai.

Lý Ngạn Hồng phát biểu tại lễ ra mắt Wenxin Yiyan (Ernie Bot). Ảnh: Forbes.



AI và xe tự lái – động cơ tăng trưởng mới

AI tiếp tục là trọng tâm chiến lược của Baidu. Wenxin Yiyan đã tạo được chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc, còn mảng điện toán đám mây và chip tự phát triển mở ra biên lợi nhuận mới.

Đặc biệt, xe tự lái đang trở thành “cú hích” quan trọng. Dự án robotaxi Apollo Go đã triển khai tại 16 thành phố Trung Quốc, trong đó Vũ Hán chiếm tới 90% đơn đặt hàng. Hồng Kông được chọn làm thị trường thử nghiệm quốc tế đầu tiên với xe tay lái bên phải – bàn đạp để mở rộng ra toàn cầu.

Lý Ngạn Hồng đặt cược lớn vào công nghệ “tầm nhìn thuần túy” thay cho lidar, nhằm cắt giảm chi phí và tăng tốc thương mại hóa. Ông khẳng định tỷ lệ tai nạn của xe tự hành Baidu chỉ bằng 1/14 xe có người lái, mở ra triển vọng sinh lời rõ rệt.

Xe tự lái Apollo Go mang lại sức sống mới cho Baidu. Ảnh: Sina.



Trong nhiều năm, Baidu bị lép vế so với các tập đoàn Alibaba, JD.com hay Meituan về vốn hóa thị trường. Các mảng kinh doanh truyền thống như quảng cáo, tìm kiếm bị đánh giá là tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, với bước ngoặt AI và xe tự lái, Baidu đang trở lại đúng với bản chất “công ty công nghệ lõi”.

So với Google trong lĩnh vực tìm kiếm hay Tesla trong lĩnh vực xe thông minh, Baidu chưa có độ phủ toàn cầu, nhưng lại dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế xe tự hành cấp cao và số km thử nghiệm an toàn (hơn 200 triệu km). Sự kết hợp “AI + tự lái” cũng tạo ra hệ sinh thái độc đáo, khác biệt so với mô hình đơn lẻ của các đối thủ Mỹ.

Các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao sự chuyển mình này. Citigroup nâng giá mục tiêu cổ phiếu Baidu lên gần 146 USD, Nasdaq đặt kỳ vọng ở mức 133 USD. Nhiều phân tích cho rằng sự phục hồi cổ phiếu phản ánh “trở lại giá trị tự nhiên” của Baidu sau nhiều năm đầu tư dài hạn vào AI và xe tự lái.

Giới phân tích nhấn mạnh: tăng trưởng của Baidu không chỉ đến từ mảng mới, mà còn từ việc tái cấu trúc tổ chức, cải thiện hiệu quả vận hành, đồng thời khơi lại tinh thần đổi mới trong nội bộ.

Sự bùng nổ cổ phiếu Baidu không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh cải thiện, mà còn cho thấy kỳ vọng của thị trường vào chiến lược dài hạn. Việc Hồng Kông mở cửa cho taxi tự lái cùng các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo tạo thêm lực đẩy.

Dự án robotaxi Apollo Go đã triển khai tại 16 thành phố Trung Quốc. Ảnh: Huxiu.



Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào cuộc đua AI và xe tự lái, Baidu được kỳ vọng trở thành một trong những người chơi hàng đầu, với lợi thế công nghệ, quy mô dữ liệu và hệ sinh thái tích hợp chặt chẽ.

Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục, câu hỏi lớn đặt ra: liệu Baidu có thể duy trì động lực này để vươn lên vị trí ngang hàng Google và Tesla trong kỷ nguyên AI – xe tự hành?

Cú xoay trục chiến lược táo bạo

Lý Ngạn Hồng sinh năm 1968 tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Thư viện và Thông tin tại Đại học Bắc Kinh năm 1991. Sau đó ông sang Mỹ, lấy bằng thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Buffalo, New York (1994).

Ngay từ thời đang học và nghiên cứu tại Mỹ, ông đã tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm thông tin, đặc biệt là công nghệ xếp hạng theo liên kết (link analysis) – nền tảng quan trọng sau này cho Baidu.

Ra trường, Lý Ngạn Hồng từng làm việc tại các Công ty Dow Jones và Infoseek (Mỹ), phát triển công nghệ tìm kiếm.

Năm 2000, ông cùng bạn là Từ Dũng (Eric Xu) trở về Trung Quốc và thành lập Công ty Baidu tại Bắc Kinh. Cái tên “Baidu” (百度, Bách Độ) lấy cảm hứng từ một câu thơ cổ, nghĩa là “tìm kiếm trăm lần”.

Baidu nhanh chóng vươn lên thống trị thị trường tìm kiếm Trung Quốc, trở thành “Google của Trung Quốc”, kiểm soát hơn 70% thị phần vào thập niên 2010.

Lý Ngạn Hồng (Robin Li) trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí TIME.



Năm 2005 Baidu niêm yết tại NASDAQ, trở thành IPO công nghệ lớn nhất thời điểm đó của Trung Quốc. Robin Li (Lý Ngạn Hồng) trở thành tỷ phú công nghệ và gương mặt tiêu biểu của làn sóng Internet Trung Quốc.

Sau đó, ông định hình Baidu từ công cụ tìm kiếm thành tập đoàn AI toàn diện, với các mảng: Mô hình ngôn ngữ lớn Wenxin Yiyan (Ernie Bot), xe tự lái (Apollo Go – Robotaxi), chip AI, điện toán đám mây, bản đồ số.

Về phong cách lãnh đạo Lý Ngạn Hồng được đánh giá là “người thận trọng nhưng kiên định”. Trong nhiều năm, ông giữ vững triết lý “có tiền mặt dồi dào, ít vay nợ”. Tuy nhiên, từ 2024–2025, ông chuyển hướng sang chiến lược táo bạo hơn: phát hành trái phiếu, huy động vốn lớn để tăng tốc AI và xe tự lái. Giới công nghệ Trung Quốc gọi đây là “phiên bản 2.0” của Lý Ngạn Hồng: chuyển từ phòng thủ sang chủ động.

Theo bảng “Hurun Rich List 2025”, Lý Ngạn Hồng sở hữu tài sản khoảng 9–10 tỷ USD, nằm trong top 50 người giàu nhất Trung Quốc. Ông được xem là biểu tượng công nghệ cùng thế hệ với Jack Ma (Alibaba), Pony Ma (Tencent).

Về tầm nhìn tương lai, ông từng phát biểu: “AI không phải là phụ trợ, mà sẽ trở thành hạ tầng cơ bản của xã hội, giống như điện hay Internet”. Ông đặt cược lớn vào việc AI + xe tự hành sẽ là động cơ tăng trưởng chính cho Baidu trong 10 năm tới, giúp công ty thoát khỏi “cái bóng” của Google và Tesla để định hình tương lai riêng và thực tế cho thấy ông và Baidu đang thành công.

Theo Wforum, Finance.eastmoney