Cử tri Đà Nẵng bức xúc vì sữa giả, thuốc giả tràn lan: Xử lý tận gốc để lấy lại niềm tin

Ông Phan Văn Phước (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) phản ánh tình trạng buôn bán sữa và thuốc giả đang ngày càng tinh vi, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, những sản phẩm này nhắm vào nhóm yếu thế như trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh mãn tính...

"Nhiều đường dây sản xuất còn lợi dụng người nổi tiếng để quảng bá, khiến người dân dễ dàng sập bẫy", ông Phước nói.

Ông Phước đề nghị Quốc hội và Chính phủ có biện pháp mạnh tay, xử lý tận gốc vấn nạn này để lấy lại niềm tin cho người dân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phản hồi cử tri, ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngày 21/4, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1136 yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm.

Theo đó, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ lập đoàn kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn vào ngày 26/4.

Chiều 24/4, tại buổi tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức ở huyện Hòa Vang, cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng sữa giả, thuốc giả.

“Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh các loại thuốc nằm trong danh sách thuốc giả do Bộ Y tế công bố, gồm 4 sản phẩm thuốc và 17 sản phẩm liên quan đến dược liệu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Việt nhấn mạnh.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, hoạt động sản xuất thuốc và sữa hiện chịu sự quản lý của nhiều cơ quan trung ương như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường... Sắp tới, thành phố sẽ kiến nghị xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trả lời chất vấn của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân, ông Cường cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường, Ban An toàn thực phẩm và Công an thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc và sữa trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm.