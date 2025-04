Tên xã, phường sau sáp nhập ở Đà Nẵng

Theo đó, sau khi xem xét ý kiến, căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII quyết nghị thống nhất điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp theo địa danh.

Cụ thể, khu vực quận Hải Châu, nhập các phường Hải Châu, Phước Ninh và Bình Thuận lấy tên gọi mới là phường Hải Châu; nhập các phường Thanh Bình, Thuận Phước và Thạch Thang lấy tên mới là phường Thạch Thang; nhập các phường Hoà Thuận Tây, Hoà Cường Bắc và Hoà Cường Nam lấy tên mới là phường Hoà Cường;

Khu vực quận Thanh khê, nhập các phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây và An Khê lấy tên mới là phường Thanh Khê; nhập các phường Xuân Hà, Chính Gián và Thạc Gián lấy tên mới là phường Thạc Gián.

Tại quận Sơn Trà, nhập các phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Mân Thái lấy tên mới là phường Sơn Trà; nhập các phường An Hải Bắc, An Hải Nam và Phước Mỹ lấy tên mới là phường An Hải.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, nhập các phường Mỹ An, Khuê Mỹ và Hoà Hải lấy tên mới là phường Ngũ Hành Sơn; nhập các phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn hiện nay) và xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang) lấy tên mới là phường Hoà Quý.

Nhập các phường Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hoà Sơn (huyện Hoà Vang hiện nay) lấy tên mới là phường Hoà Khánh; nhập các phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang hiện nay) thành phường Liên Chiểu); nhập các phường Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu hiện nay) và xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang) hiện nay lấy tên mới là phường Hải Vân.

Tại quận Cẩm Lệ, nhập các phường Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây và Khuê Trung lấy tên mới là phường Cẩm Lệ; nhập các phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu hiện nay), Hoà An và Hoà Phát (quận Cẩm Lệ hiện nay lấy tên mới là phường Hoà Minh; nhập các phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ hiện nay) và xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang hiện nay) lấy tên mới là phường Hoà Xuân.

Nhập các xã Hoà Phong và Hoà Phú (huyện Hoà Vang hiện nay) lấy tên mới là xã Hoà Vang; nhập các xã Hoà Tiến và Hoà Khương (huyện Hoà Vang hiện nay) lấy tên mới là xã Hoà Tiến; nhập các xã Hoà Ninh và Hoà Nhơn (huyện Hoà Vang hiện nay) lấy tên mới là xã Bà Nà.

Với quyết định điều chỉnh như trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng giao Đảng uỷ UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND TP tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo trình HĐND TP vào ngày 24/4 và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 30/4.

Trước đó, ngày 15/4, Thành uỷ Đà Nẵng đã ban hành tại Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn với 19 đơn vị, được đánh tên theo số thứ tự.