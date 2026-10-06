Nga bác tin kỹ thuật viên tử vong vì dịch hạch, Mỹ theo dõi sát

Thông tin một nữ kỹ thuật viên 28 tuổi tại viện chống dịch hạch ở vùng Irkutsk, Siberia, tử vong với nghi vấn nhiễm dịch hạch thể phổi đã gây lo ngại.

Moscow hôm đầu tuần bác bỏ các thông tin cho rằng một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã tử vong vì bệnh dịch hạch, nhấn mạnh rằng các xét nghiệm sau khi người này qua đời không phát hiện căn bệnh này. Trong khi đó, Washington cho biết đang theo dõi sát tình hình.

Hôm thứ Sáu tuần trước, thông tin cho rằng bệnh dịch hạch đã khiến một phụ nữ 28 tuổi tên Darya Shipilova tử vong đã gây lo ngại. Shipilova được cho là đang làm việc tại viện chống dịch hạch ở vùng Irkutsk, Siberia.

Trang tin People of Baikal, dẫn các nguồn tin giấu tên được cho là có liên hệ với lực lượng an ninh khu vực, cho biết Shipilova có thể đã nhiễm dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ.

Một số cơ quan truyền thông khác cũng đưa tin về khả năng cái chết của cô có liên quan đến một sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm tại cơ sở này.

Tuy nhiên, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev hôm thứ Hai cho biết một ủy ban chuyên gia đặc biệt tiến hành kiểm tra tại khu vực đã xác định rằng “nguyên nhân tử vong là viêm phổi chưa rõ căn nguyên”.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Kobzev cho biết Cơ quan Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor) đã tiến hành xét nghiệm và xác định rằng “không phát hiện vi sinh vật nào liên quan đến công việc chuyên môn của người phụ nữ trẻ trong các mẫu sinh học của cô”.

Ông nói thêm rằng kể từ khi người phụ nữ qua đời, “không có trường hợp nhân viên nào khác của viện chống dịch hạch phải đi khám hoặc điều trị y tế”.

Theo ông Kobzev, tình hình vệ sinh và dịch tễ tại Irkutsk hiện “ổn định”.

“Tình hình vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và các chuyên gia.”

Khi được hỏi về vụ việc hôm thứ Hai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov yêu cầu các phóng viên “dựa vào những tuyên bố chính thức của Rospotrebnadzor thay vì... những tin đồn và suy đoán”.

Dịch hạch là một bệnh do vi khuẩn gây ra và có thể xuất hiện dưới nhiều thể khác nhau, trong đó có dịch hạch thể phổi, dạng có khả năng lây truyền cao nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong nếu không được điều trị sớm.

Mỹ theo dõi sát tình hình

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Nga.

“Chúng tôi đang theo dõi rất sát, chúng tôi vừa nghe về chuyện này. Chúng tôi sẽ giúp họ, chúng tôi sẽ giúp họ nhiều nhất có thể”, ông Trump nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi tình hình nhưng hiện không thấy “lý do để báo động”.

“Rõ ràng là hoạt động đi lại giữa Mỹ và Nga rất hạn chế, nhưng cũng như bất kỳ điều gì khác, nếu một thứ như vậy thoát ra ngoài, nó có thể nhanh chóng lan rộng”, ông Rubio nói với các phóng viên trước khi lên đường tới Iceland.

“Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi và giám sát rất chặt chẽ. Tôi không nghĩ đây là lý do để báo động, nhưng đây là lý do để tập trung chú ý và tiếp tục theo dõi. Và chúng tôi đang làm như vậy.”

Theo AFP