Nhặt rác suốt 21 năm, cụ ông bất ngờ phát hiện có hơn 1,6 tỷ đồng lương hưu

Suốt 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, ông Ru, 71 tuổi, không hề biết mình đủ điều kiện nhận lương hưu. Đến cuối tháng 9, ông bất ngờ được trao thẻ ngân hàng và phát hiện tài khoản có 424.204 NDT, tương đương 1,6 tỷ đồng.

Suốt 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, một người đàn ông 71 tuổi ở miền Trung Trung Quốc không hề biết mình có quyền nhận lương hưu. Chỉ đến khi được cán bộ xã hội hỗ trợ làm lại giấy tờ, ông mới phát hiện tài khoản của mình đang có hơn 420.000 NDT, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, ông Ru, 71 tuổi, nhận được một thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản lương hưu. Khi kiểm tra số dư, ông sững sờ trước con số 424.204 NDT, theo Changde Daily.

Ông Ru bật khóc khi chia sẻ với truyền thông, cho biết bản thân hoàn toàn không biết mình có quyền nhận khoản tiền này trong nhiều năm qua.

“Đương nhiên là tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của cơ quan hỗ trợ xã hội và các ban ngành liên quan”, ông nói.

21 năm nhặt rác để kiếm sống

Trong suốt 21 năm qua, ông Ru kiếm sống bằng việc thu gom phế liệu tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Đầu những năm 2000, ông bị cho thôi việc tại một cửa hàng quốc doanh ở thành phố Chu Châu, cũng thuộc tỉnh Hồ Nam. Sau khi tốt nghiệp một trường kỹ thuật, ông đã làm việc tại đây 30 năm.

Sau khi nghỉ việc, ông nhận một khoản tiền bồi thường nhưng nhanh chóng tiêu hết.

Theo lời kể của ông, ông vốn là người “thích hưởng thụ cuộc sống”. Khi tiền không còn, ông rơi vào cảnh nợ nần và xảy ra mâu thuẫn với người thân.

Cuối cùng, ông bắt đầu đi nhặt rác để kiếm sống. Sau đó, ông chuyển đến Thường Đức và ở lại thành phố này cho đến nay.

Sống trong một tòa nhà bỏ hoang

Mùa đông năm 2024, Wu Jinhui cùng các đồng nghiệp tại một trạm hỗ trợ xã hội ở Thường Đức phát hiện ông Ru đang sống trong một tòa nhà bỏ hoang.

Ban đầu, ông từ chối chuyển đến nơi trú ẩn dành cho người cần hỗ trợ vì lòng tự trọng khá cao, theo lời ông Wu.

Các cán bộ thường xuyên mang những nhu yếu phẩm cần thiết đến cho ông và nhiều lần giải thích rằng ông có thể nhận được sự hỗ trợ.

Cuối cùng, ông đồng ý chuyển đến nơi trú ẩn. Tại đây, ông cung cấp thông tin cá nhân, giúp các nhân viên xã hội có cơ sở kiểm tra hoàn cảnh và quyền lợi của mình.

Sau khi rà soát, họ phát hiện một điều mà chính ông Ru cũng không biết: ông đã đủ điều kiện nhận lương hưu từ nhiều năm trước.

10 năm lương hưu nằm trong tài khoản

Theo ông Wu, quy định về tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc khi đó cho phép ông Ru bắt đầu nhận lương hưu từ năm 2015.

Khoản lương hưu của ông vào khoảng 3.700 NDT/tháng, khoảng 14,3 triệu đồng. Tính trong 10 năm, tổng số tiền tích lũy đã vượt 420.000 NDT, khoảng 1,6 tỷ đồng.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là ông Ru hoàn toàn không biết về khoản tiền này.

Sau khi bị cho thôi việc ở cửa hàng quốc doanh, ông từng nghĩ rằng mình phải tự đóng bảo hiểm dưỡng lão trong nhiều năm thì mới đủ điều kiện nhận lương hưu.

Vì điều kiện kinh tế khó khăn, ông không đóng khoản bảo hiểm này.

Ông cũng không sử dụng điện thoại di động nên gần như tách biệt với những thay đổi trong xã hội, trong đó có các quy định liên quan đến chế độ hưu trí. Ông chưa từng kết hôn và sống một mình trong nhiều năm.

30 năm làm việc đã giúp ông có quyền nhận lương hưu

Theo pháp luật Trung Quốc, những người tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội và đóng phí trong ít nhất 15 năm có quyền nhận lương hưu khi đạt tuổi nghỉ hưu.

Độ tuổi nghỉ hưu của nam giới Trung Quốc từng được quy định là 60 tuổi vào năm 2015 và hiện đang được điều chỉnh tăng dần lên 63 tuổi.

Wu cho biết ông Ru từng làm việc tại cửa hàng quốc doanh suốt 30 năm. Trong khoảng thời gian đó, một phần tiền lương của ông đã được người sử dụng lao động khấu trừ để đóng các khoản bảo hiểm.

Nói cách khác, khoản tiền mà ông Ru tưởng rằng mình không có quyền nhận thực tế đã được tích lũy từ nhiều năm làm việc trước đó.

Khi trao thẻ ngân hàng cho ông Ru, các nhân viên xã hội nhắc ông phải bảo quản cẩn thận, sử dụng tiền hợp lý và đặc biệt cảnh giác với các vụ lừa đảo qua điện thoại, viễn thông.

Với số tiền bất ngờ nhận được, ông Ru cho biết việc đầu tiên ông muốn làm là thuê một căn hộ ở Thường Đức. Sau đó, ông dự định trở về quê nhà Chu Châu thăm lại quê hương.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng mạng bình luận rằng với số tiền lớn như vậy, “có lẽ người thân của ông sẽ nhanh chóng tìm đến thăm”.

Một người khác dành lời khen cho các cán bộ đã phát hiện và giúp ông Ru nhận lại quyền lợi mà ông không biết mình được hưởng: “Đáng được ghi nhận. Họ đã làm rất tốt khi giúp đỡ một cụ ông nghèo.”

Với ông Ru, khoản tiền hơn 420.000 NDT không chỉ là một khoản tiết kiệm bất ngờ.

Đó là số tiền được tích lũy từ 30 năm làm việc, nhưng ông đã sống hơn hai thập niên mà không hề biết nó tồn tại.

Theo SCMP