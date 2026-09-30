Ông Trump muốn Mỹ bước vào “kỷ nguyên siêu trí tuệ”, yêu cầu gọi AI bằng tên mới

Ông Trump đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu toàn bộ các bộ ban ngành và cơ quan hành pháp liên bang đồng loạt chuyển sang sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (Super Intelligence, SI) để thay thế cho "trí tuệ nhân tạo" (AI).

Sắc lệnh này được Nhà Trắng công bố ngay sau bữa trưa làm việc giữa Tổng thống Trump và nhiều thủ lĩnh hàng đầu trong giới công nghệ Mỹ hôm 29/9. Động thái này cho thấy Tổng thống Mỹ đang cố gắng tái định vị và "rebrand" (làm mới thương hiệu) cho một ngành công nghiệp mà ông hết lòng hậu thuẫn, bất chấp làn sóng quan ngại của công chúng Mỹ về tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ này ngày càng tăng cao.

Các cuộc khảo sát dư luận gần đây chỉ ra rằng phần lớn người dân Mỹ đều bày tỏ sự e ngại đối với AI và bất bình với cách quản trị vấn đề này của chính quyền Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn kiên quyết khẳng định việc duy trì thế thượng phong trong cuộc đua công nghệ là mục tiêu sinh tử. Ông thẳng thừng bác bỏ những lời cảnh báo u ám về rủi ro công nghệ và coi đó là một "trò lừa gạt" (hoax), bất chấp việc những lời cảnh báo đó xuất phát từ chính các sếp lớn công nghệ đang ngồi dự tiệc cùng ông tại Nhà Trắng.

Trong thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã đặt bút ký sắc lệnh hành pháp mang tên "Initiating the Era of Super Intelligence" (Mở ra Kỷ nguyên Siêu trí tuệ), nhằm "ghi nhận những bước tiến hàng đầu của công nghệ cùng những triển vọng vô hạn mà nó mang lại cho nhân dân Mỹ".

Sắc lệnh quy định rõ: Tất cả các cơ quan, bộ ngành trực thuộc nhánh hành pháp bắt buộc phải áp dụng thuật ngữ mới này trong toàn bộ văn bản chính thức, truyền thông đại chúng, hồ sơ chính sách và các giấy tờ liên quan. Các thuật ngữ "Artificial Intelligence” (Trí tuệ nhân tạo) và "AI" sẽ chính thức bị gạch tên khỏi từ điển quản lý nhà nước.

Sắc lệnh "Initiating the Era of Super Intelligence" do Tổng thống Trump ký ngày 29/9. Ảnh: @WhiteHouse.

Chiều cùng ngày, phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo bất thường bên ngoài Sảnh Tây Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố một văn bản xác nhận tên gọi mới đã được các đại gia công nghệ cùng tham dự tiệc trưa với ông ký kết.

"Hôm nay chúng ta đã chính thức đổi tên cho công nghệ này”, ông Trump hào hứng chia sẻ. "Cái tên này đã được phê chuẩn bởi những bộ óc vĩ đại nhất, thông thái nhất và kiệt xuất nhất trên thế giới”.

Dẫu vậy, giới thủ lĩnh công nghệ có vẻ như chỉ ký vào một tài liệu hai trang riêng biệt — văn bản mà ông Trump sau đó đã chia sẻ trên tài khoản Truth Social của mình. Văn bản này không hề đề cập đến việc thay đổi danh xưng, mà chỉ đưa thuật ngữ mới của ông Trump vào tiêu đề: "Thỏa thuận Siêu trí tuệ Nhà Trắng".

Tài liệu này đính kèm phụ đề "Cam kết Chung về trách nhiệm tiên phong", trong đó khẳng định các bên ký kết "nhận thức rõ mỗi công ty đều có trách nhiệm phát triển công nghệ của mình một cách an toàn và gieo mầm niềm tin". Báo cáo chỉ ra điều này bao gồm việc triển khai "các quy trình và kiểm soát nội bộ vững chắc để đảm bảo công nghệ vận hành đúng định hướng", đồng thời khuyến nghị bổ sung thêm 4 lớp hàng rào kiểm soát.

Theo văn bản, các đại gia công nghệ nhất trí sẽ "định kỳ gặp mặt" để thiết lập các tiêu chuẩn an toàn, đồng thời mở lòng rằng "theo thời gian, việc luật hóa hoặc thể chế hóa các bước đi này thành quy định pháp lý có thể sẽ mang lại nhiều ý nghĩa".

Bên cạnh chữ ký của Tổng thống Trump, bài đăng trên Truth Social cho thấy văn bản còn quy tụ chữ ký của 6 sếp lớn công nghệ: CEO Alphabet (Google) Sundar Pichai, CEO Tesla & SpaceX Elon Musk, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman, và CEO Nvidia Jensen Huang.

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi liệu văn bản này có mang bất kỳ giá trị pháp lý ràng buộc nào hay không, Tổng thống Trump đã dứt khoát đáp lời: "Nó có giá trị ràng buộc về mặt đạo đức?”.

Theo Sohu