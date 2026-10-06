Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm Lào và Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Đây là chuyến thăm Lào và Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vừa qua.