Lộ bí mật FBI theo dõi gia đình ông Trump, cả bà Melania và Barron cũng nằm trong tầm ngắm

Các tài liệu mới được Nhà Trắng công bố hé lộ FBI từng theo dõi lịch trình của Melania Trump, Barron Trump và giám sát điện thoại của bà Susie Wiles trong khuôn khổ cuộc điều tra tài liệu mật liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã theo dõi lịch trình di chuyển của bà Melania Trump và Barron Trump, đồng thời giám sát điện thoại của bà Susie Wiles, người sau này trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng, trong khuôn khổ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc liệu Tổng thống Donald Trump có trái luật khi lưu giữ các tài liệu an ninh quốc gia tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ đầu tiên hay không.

Theo các tài liệu được Nhà Trắng công bố hôm 5/10, lịch trình di chuyển của gia đình Trump được FBI theo dõi để xác định thời điểm thích hợp tiến hành khám xét nhà riêng của ông Trump tại Palm Beach. Trong khi đó, điện thoại của bà Wiles bị theo dõi trong những tháng sau cuộc đột kích hồi tháng 8/2022 nhằm giám sát liên lạc của bà với các luật sư bào chữa cho ông Trump.

Hoạt động giám sát diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và nằm trong một cuộc điều tra mật có tên “Plasmic Echo”.

Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Merrick Garland đã phê duyệt việc theo dõi sau khi nhận được khuyến nghị từ Giám đốc FBI lúc bấy giờ là Christopher Wray. Trong một bản ghi nhớ gửi ông Garland hồi tháng 5/2022, ông Wray cảnh báo cuộc điều tra nhạy cảm này có thể liên quan đến những nhân vật cấp cao trong chính quyền của Tổng thống thứ 45 của Mỹ và “có khả năng gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ nếu bị công khai trước một cuộc bầu cử”.

Dù vậy, Wray vẫn thúc giục Garland phê duyệt cuộc điều tra bằng một dòng viết tay ở cuối bản ghi nhớ: “Merrick, tôi khuyến nghị ông phê duyệt. CW.”

Thời điểm đó, bà Wiles đang điều hành bộ máy chính trị của ông Trump trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024.

Các chi tiết về hoạt động của FBI được hé lộ trong một loạt tài liệu do Lực lượng Đặc nhiệm về Minh bạch Chính phủ của Nhà Trắng công bố.

Một chuỗi email trao đổi giữa các đặc vụ FBI, với tên những người liên quan được bôi đen, vào cuối tháng 5/2022 cho thấy cơ quan này đã triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc điều tra tài liệu. Trong số đó có việc hoàn tất lệnh khám xét Mar-a-Lago, liên hệ với Văn phòng Công tố Mỹ tại Khu vực Nam Florida, cơ quan có thẩm quyền vào thời điểm đó, và theo dõi sát ông Donald Trump cùng bà Melania Trump và con trai Barron.

Một mục trong danh sách công việc của FBI ghi rõ: “Hoàn tất việc nắm thông tin về lịch trình di chuyển của cựu Tổng thống, cựu Đệ nhất phu nhân và con trai vị thành niên (loại máy bay và lịch trình cụ thể)”.

Hai mục cuối cùng trong kế hoạch là “hoàn tất thủ tục tuyên thệ để xin lệnh khám xét” và “hoàn tất mọi hoạt động phối hợp giữa FBI/DOJ/USSS” tại West Palm Beach.

Một tài liệu khác nêu rõ: “Mọi lệnh khám xét sẽ được thực hiện sau khi cựu Tổng thống rời Mar-a-Lago”.

Khoảng một tháng trước cuộc đột kích, một đặc vụ FBI giấu tên đã bày tỏ lo ngại rằng cơ quan này có thể không có đủ thẩm quyền pháp lý để khám xét văn phòng hoặc phòng ngủ của cựu Tổng thống. Người này đề xuất FBI tiếp tục trao đổi với các luật sư của ông Trump.

Tuy nhiên, FBI cuối cùng vẫn tiến hành cuộc đột kích vào ngày 8/8/2022, trong đó cơ quan này khám xét văn phòng của ông Trump và cả hai phòng ngủ của vợ chồng ông.

Các tài liệu mới được công bố cũng cho thấy FBI đã theo dõi điện thoại của bà Wiles trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2023, đặc biệt là các cuộc gọi với gần 2 chục luật sư có liên quan đến ông Trump.

Nhật ký liên lạc được công bố hôm thứ Hai cho thấy bà Wiles đã trao đổi với các trợ lý chiến dịch tranh cử, cố vấn chính trị và thậm chí một số nhà báo. Danh tính của những người này đều được che lại, ngoại trừ Giám đốc FBI hiện nay Kash Patel, người khi đó không còn làm việc trong chính phủ.

FBI cũng theo dõi các cuộc gọi giữa bà Wiles và ông Trump, trong đó hồ sơ cho biết cựu Tổng thống sử dụng một “số điện thoại đặc biệt” hay “vanity number” — tức số điện thoại có các chữ cái tạo thành một từ dễ nhớ.

Các tài liệu không tiết lộ từ được mã hóa trong số điện thoại này mà chỉ ghi nhận thời lượng cuộc gọi. Chẳng hạn, một mục ngày 19/5/2023 viết: “2 giờ 05 chiều: Số Vanity của FPOTUS gọi cho WILES trong 16 phút 11 giây”.

Nhật ký liên lạc của từng ngày cho thấy điện thoại của bà Wiles gần như hoạt động liên tục, với trung bình khoảng 10 phút lại có một cuộc gọi đi hoặc đến.

Chẳng hạn, ngày 9/3/2023, bà Wiles thực hiện hoặc nhận tổng cộng 39 cuộc gọi, trong đó có:

- 18 giờ 00: Chiến dịch 9 gọi cho Wiles, hai bên nói chuyện 39 giây.

- 18 giờ 10: Luật sư 10 gọi cho Wiles trong 49 giây.

- 18 giờ 22: Wiles cố gắng gọi cho Chiến dịch 4.

- 18 giờ 22: Wiles gọi cho Chiến dịch 8, hai bên nói chuyện 56 giây.

- 18 giờ 27: Chiến dịch 4 gọi cho Wiles.

- 18 giờ 39: Luật sư 12 gọi cho Wiles trong 6 phút 50 giây.

- 20 giờ 10: Số Vanity của FPOTUS gọi cho Wiles trong 4 phút 1 giây.

Văn phòng FBI tại Washington ghi nhận trong một email ngày 24/3/2023 rằng: “[Luật sư 7] đã gọi cho Wiles lúc 14 giờ 04 chiều nay và hai bên nói chuyện trong 41 giây”.

Một đặc vụ FBI viết: “[Luật sư 7] gọi cho Wiles lần đầu lúc 14 giờ 10 theo giờ miền Đông ngày 21/3, sau đó Wiles gọi lại cho người này trong 1 phút 34 giây vào lúc 14 giờ 59 cùng ngày. Đây là những liên lạc duy nhất mà chúng tôi ghi nhận giữa hai người kể từ khi PR/TT bắt đầu”.

Trong một email khác vào cuối tháng 2, một chuyên viên phân tích tình báo của FBI ghi nhận: “Một phóng viên ABC News gọi cho bà ấy lúc 8 giờ 48 sáng và cuộc gọi kéo dài 2 phút 36 giây”.

Đến tháng 4/2023, bà Wiles đã có cuộc làm việc trực tiếp với các đặc vụ FBI tại Jacksonville, bang Florida. Sau đó, FBI tiếp tục rà soát hồ sơ liên lạc của bà trong khoảng thời gian ngay trước và sau cuộc gặp.

Một bản ghi nhớ khác cho biết: “Ngày 10/4/2023, WFO [phần thông tin bị che] đã rà soát hoạt động liên lạc qua điện thoại của WILES để xác định những mối liên hệ đáng chú ý vào ngày bà được FBI phỏng vấn”.

Trong ngày hôm đó, bà Wiles nói chuyện với cựu Tổng thống Trump và một số luật sư của ông. Bà cũng nhận cuộc gọi từ một phóng viên của Washington Post và trưởng văn phòng Florida của Politico.

Thời điểm hoạt động giám sát diễn ra, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith tập trung vào các thủ tục trước đại bồi thẩm đoàn liên quan đến khả năng cản trở công lý và việc liệu ông Trump có tuyên bố sai rằng toàn bộ tài liệu mật đã được trả lại cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia hay không.

Vụ án tài liệu mật chống lại ông Trump sau đó bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào tháng 7/2024. Thẩm phán kết luận việc ông Garland bổ nhiệm Jack Smith làm công tố viên đặc biệt là trái luật.

Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis tuyên bố: “Hoạt động giám sát của Jack Smith là một sự lạm dụng quyền lực chính phủ đáng hổ thẹn. Theo dõi các đối thủ chính trị là việc biến cơ quan thực thi pháp luật thành công cụ, đơn giản là như vậy. Những người chịu trách nhiệm phải bị quy trách nhiệm”.

Theo NYP