Vì sao Đà Nẵng tăng hơn 3 lần mức hỗ trợ cho cán bộ làm tại trung tâm hành chính công?

Cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng và cấp xã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, thay mức 600.000 đồng áp dụng từ năm 2016.

Ngày 6/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng. Mức này thay thế khoản hỗ trợ 600.000 đồng đang áp dụng từ năm 2016.

Ngoài ra, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục. Chính sách này không áp dụng với người đã được cấp trang phục riêng của ngành.

Theo UBND TP Đà Nẵng, toàn TP hiện có 695 người làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 18,765 tỷ đồng/năm từ ngân sách nhà nước.

Đối tượng hưởng hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm; lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Khoản hỗ trợ hàng tháng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ 600.000 đồng áp dụng từ năm 2016 đến nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu công việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ngoài tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ, cán bộ tại các Trung tâm còn phải hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu và hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường số. Khối lượng công việc tăng khiến nhiều đơn vị phải bố trí cán bộ làm thêm ngoài giờ hành chính để kịp giải quyết hồ sơ.

Qua khảo sát, toàn TP Đà Nẵng có 28 Trung tâm bố trí làm thêm vào sáng thứ Bảy hàng tuần; 42 đơn vị thường xuyên làm ngoài giờ và 38 đơn vị triển khai dịch vụ công lưu động, tiếp nhận, trả kết quả tại nhà.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn TP Đà Nẵng đã tiếp nhận và giải quyết 648.822 hồ sơ, tăng 8,17% so với 6 tháng cuối năm 2025. Các Trung tâm hiện xử lý hơn 2.200 thủ tục thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành và địa phương. Những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn gồm đất đai, hộ tịch, chứng thực, xây dựng.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, qua khảo sát, nhiều địa phương đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn so với quy định hiện hành của thành phố nên việc nâng mức hỗ trợ nhằm động viên, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.