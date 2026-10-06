Tiến độ loạt dự án nguồn, lưới điện trọng điểm của Tập đoàn EVN

Tập đoàn EVN vừa cập nhật tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến hết tháng 9/2026. Trong ba tháng còn lại, một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm là đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc.

Sản lượng huy động điện gần một nửa đến từ nhiệt điện than

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 9 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt hơn 265 tỷ kWh, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 50%, tương đương huy động được hơn 132 tỷ kWh. Kế đến là thủy điện chiếm gần 26%.

Trong khi đó, mảng năng lượng tái tạo là 33 tỷ kWh chiếm 12,6% (trong đó điện mặt trời đạt hơn 21 tỷ kWh, điện gió đạt gần 11 tỷ kWh). Tua bin khí với 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%. Ngoài ra, EVN cũng huy động hơn 10 tỷ kWh điện nhập khẩu, chiếm gần 4%.

Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 214 tỷ kWh, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Nguồn: EVN.

Loạt dự án nguồn, lưới điện trọng điểm của Tập đoàn EVN đang triển khai đến đâu?

Trong ba quý đầu năm 2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31.

Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến nay: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Tổ máy 1 tiếp tục công tác chạy thử nghiệm với mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026; Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9/2026, phấn đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026.

Các dự án thủy điện như Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công.

Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn thiện BCNCKT để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Các dự án: Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về lưới điện, trong 9 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình (2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV) và đóng điện 131 công trình (5 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV).

Tính riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-500kV.

Ảnh minh họa: EVN.

EVN cho biết một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm là đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc khu vực Móng Cái (trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái; đường dây từ biên giới - Hải Hà...) với mục tiêu đưa vào vận hành trong Quý II/2027.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng tập trung triển khai các công trình điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương. Tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026.

Ngoài ra, về sản xuất và cung ứng điện, theo Phương thức vận hành tháng 10 của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc Quý IV/2026 dự kiến là 88,97 tỷ kWh, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm gồm: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; Dự án LNG Quảng Trạch II: triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng đã ký kết; Phê duyệt BCNCKT Dự án LNG Quảng Trạch II trong Quý IV/2026.

Cùng với đó là tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ Quý IV và cả năm 2026; hoàn thành đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải một số nhà máy nhiệt điện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.