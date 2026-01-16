Cô gái lên mạng nhờ mổ lợn vu vơ biến thành ngày hội văn hóa du lịch lớn

Chiều ngày 12/1 vừa qua, vào lúc 5h00 sáng, bãi đất trống ven sông ở thôn Khánh Phúc, quận Hợp Xuyên (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) đông nghịt người, toàn là các cư dân mạng kéo đến trải nghiệm “tiệc mổ lợn”. Những cây cầu nhỏ ven làng chật kín xe, đường vào làng tắc nghẽn không còn lối đi.

Cô gái lên mạng mời vu vơ, cả vạn người đến dự tiệc

Trong livestream của mình, cô gái ở thôn Khánh Phúc có nickname “Daidai” (Cô Ngốc) vừa giới thiệu sơ lược với lượng người xem vẫn đang tiếp tục tăng, vừa thừa nhận mình “không ngờ lại hot đến vậy”, đúng kiểu “vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.

Thỉnh thoảng “Daidai” còn nhìn vào máy quay nhấn mạnh: sự kiện chỉ diễn ra trong hôm nay, ngày mai sẽ không còn nữa, kêu gọi du khách từ nơi khác đừng đến muộn mà “bể kèo”.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 9/1, khi “Daidai” lên mạng đăng bài nhờ giúp đỡ: “Ngày 11/1 nhà mình mổ hai con lợn, có ai đến giúp bắt lợn không? Mình mời ăn thịt lợn mới mổ! Bố đã nhiều tuổi, mình sợ ông không giữ nổi lợn. Không vì gì khác, chỉ muốn trước cửa nhà mình đỗ đầy xe! Tốt nhất là còn nhiều hơn cả ngày cưới! Cho mình được hãnh diện một lần với cả làng!”.

Không ngờ chỉ trong hai ngày, lượng người đổ về làng vượt hơn 10.000 người, thời điểm đông nhất có khoảng 4.000 người có mặt, tổng cộng bày tới 300 bàn cỗ. Tài khoản của “Daidai” còn livestream toàn bộ khung cảnh bắt lợn, làm cỗ, ăn uống trên Douyin, lượng người xem trực tiếp vượt 100.000. Trước “cơn cuồng phong views” bất ngờ, Daidai nói mình “đã gây ra chuyện lớn”, nhưng cũng thấy choáng ngợp vì được nhiều người yêu thích.

Ngay lập tức, từ khóa “Cô gái lên mạng nhờ giúp mổ lợn, hàng nghìn người kéo tới” đã lên top tìm kiếm, dân mạng còn hài hước gọi cô là “người đầu tiên gây đại họa của năm 2026”.

“Daidai”, nhân vật trung tâm của sự kiện. Ảnh: Worldjournal.



Lời mời ban đầu chỉ để giúp cha già, nhưng cuối cùng lại biến thành một buổi tụ họp sôi động ngoài đời. Vốn dĩ là tập quán “mổ lợn cuối năm” thường thấy ở nông thôn Tây Nam Trung Quốc, lần này lại tình cờ gặp dòng chảy “lưu lượng”, rồi bất ngờ xuất hiện trước công chúng.

Đến 6 giờ chiều ngày 12/1, lượng người theo dõi tài khoản của “Daidai” đã đạt 1,045 triệu — chỉ trong ba ngày tăng hơn một triệu lượt. Không ít cư dân mạng còn đề xuất lấy ngày 11/1 hằng năm làm “Tết mổ lợn”, vì ba số “1” ghép lại thành chữ “Xuyên” (川), vừa khớp với “Hợp Xuyên”.

Theo trang Jimu Xinwen, “Daidai” kể rằng vài ngày trước bà mẹ báo nhà sẽ mổ hai con lợn nhà nuôi để ăn mừng năm mới. Cô nghĩ hai con lợn là rất nhiều thịt, muốn nhà mình rộn ràng một chút nên nảy ra ý tưởng đăng video mời mọi người đến “bắt lợn”. Để chứng minh mình mời thật lòng, cô còn đăng luôn địa chỉ nhà.

Điều không ai ngờ rằng hàng nghìn cư dân mạng từ khắp mọi nơi lại nô nức kéo tới Hợp Xuyên giúp mổ lợn, biến bữa cơm giết lợn của gia đình cô thành một đại tiệc hội. Ngôi làng nhỏ trên núi bỗng trở thành tâm điểm trên mạng Trung Quốc ngay những ngày đầu năm 2026. Tổng cộng gia đình cô đã mổ 5 con lợn, trong đó 2 con của nhà “Daidai” và 3 con khác do những người khác quyên góp.

Tối 12/1, khoảng 23 giờ đêm, khi đám đông đã về hết, “Daidai” trả lời phỏng vấn phóng viên Jimu Xinwen với vẻ mệt mỏi: “Vừa được yêu thương, vừa vui, lại có chút cay mắt và cảm động…trong tôi cảm giác lẫn lộn”. Cô nói mình chỉ là một người hết sức bình thường, không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào khi được nhiều người yêu thích, và hi vọng có thể dùng sự yêu mến này để làm những việc có ý nghĩa.

10 ngàn người đến dự, hơn 300 bàn tiệc được chuẩn bị để mời khách. Ảnh: Worldjournal.



Sau vụ “Mời cả nước đến bắt lợn” này, hiện tài khoản Douyin của “Daidai” đã có tới 1,9 triệu người theo dõi.

Cơ hội phát triển du lịch địa phương

Một cư dân địa phương cho biết, ở làng Khánh Phúc chưa bao giờ có nhiều người kéo tới như vậy. Hôm đó, đủ các quầy bán thịt cừu xiên, kem, đồ ăn vặt… đều được bày ra. Một người họ Trương bán hạt dẻ rang đường nói ông đã chạy xe hơn 100 km xuyên đêm đến đây, bán hơn 100 kg hạt dẻ chỉ một ngày, thu lãi hơn 2.000 NDT (khoảng 286 USD). Buổi tối còn có cả ban nhạc biểu diễn, giữa ánh sáng của các que phát sáng, ruộng đồng như biến thành sân khấu ca nhạc.

Ngoài khách hiếu kỳ, còn có nhiều streamer trên Douyin cầm điện thoại livestream cảnh nhà “Daidai” cùng dòng người trên những bờ ruộng, cùng hưởng “lưu lượng truy cập” (views) từ bầu không khí Tết đậm chất làng quê.

Theo bà Giang Tiểu Yến — người chuyên làm cỗ bàn sân bãi đã 16 năm, hôm đó bà làm việc suốt 12 tiếng, là lần mệt nhất. Bà ước tính rằng lượng gạo đồ xôi hôm đó hơn 500 kg, dầu ăn dùng mấy trăm chai, rau củ chất trên vài xe bán tải, gia vị cũng chất đầy hai xe bán tải: “Không tính công lao động, riêng chi phí nguyên liệu đã trên 100.000 NDT. Thịt vịt và cá cũng dùng mấy trăm cân”, tất cả đều do những người khách tự mang đến góp vui.

Nhiều người đến “góp vui” nói rằng bữa giết lợn đặc biệt này không chỉ đem lại niềm vui, mà còn khơi lại ký ức tuổi thơ về cuộc mổ lợn cuối năm. Có người nói: “Daidai mời bằng sự chân thành, chúng tôi cũng đến bằng sự chân thành. Rất đẹp và cũng rất táo bạo. Ai cũng muốn góp chút sức, giúp gì được thì giúp để cô ấy có thể ‘nở mày nở mặt’”.

Sự việc đã làm kinh động đến Cục Văn hóa và du lịch Hợp Xuyên. Sau khi nhận được tin Daidai viral, cục đã huy động toàn lực đến nhà Daidai trong đêm, chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy. Lo 2 con lợn không đủ tiếp đãi nghìn khách thập phương nên cục đã tặng thêm 2 con. Sau đó còn tặng miễn phí đặc sản địa phương cho người đến tham dự và phát vé miễn phí vào cổng khu du lịch, để mọi người ăn xong có thể tiện đi chơi.

Cảnh sát cũng có mặt để giữ gìn trật tự, xe cột phát sóng di động cũng được điều đến để đảm bảo tín hiệu. Từ một bữa tiệc cá nhân, Cục văn hoá còn tổ chức biểu diễn múa rồng, múa lân, đốt pháo hoa, còn mời ban nhạc về biểu diễn, thành luôn lễ hội.

Buổi livestream của Daidai có hơn 100 ngàn người xem. Ảnh: Ifeng.



Một nhân viên của Ủy ban Văn hóa – Du lịch quận Hợp Xuyên cho biết với China News Weekly rằng “tiệc mổ lợn” lần này hoàn toàn do “Daidai” tự phát, và đã kết thúc trong tối 12/1. Về việc có triển khai thêm hoạt động theo chủ đề này hay không, phải chờ quận nghiên cứu tổng thể — nếu làm tiếp thì phải có quy hoạch bài bản.

Người này thừa nhận sự việc vượt ngoài dự kiến của tất cả: “Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới”. Bà cho biết từ tối 10/1 bà cùng các đồng nghiệp đã tới hiện trường, bận rộn đến tận rạng sáng 12/1 mới tạm được nghỉ.

Một cán bộ Ban Tuyên giáo quận Hợp Xuyên cũng nói với China News Weekly rằng họ đang rà soát tổng thể sự việc. Về khả năng tổ chức thêm hoạt động liên quan, ông cho biết “đang cân nhắc”, vì thời lượng hoạt động và địa điểm đều phải căn cứ tình hình thực tế, sau đó mới xây dựng phương án.

Hợp Xuyên nằm ở phía tây bắc Trùng Khánh, là một trong những nơi khởi nguồn văn hóa Ba, đồng thời sở hữu các di tích lịch sử như Điếu Ngư Thành. Nhân dịp này, tài khoản chính thức của Ủy ban Văn hóa – Du lịch Hợp Xuyên cũng liên tục đăng video giới thiệu cảnh đẹp, đặc sản và văn hóa món “canh lợn” địa phương.

Ông Chu Cương, Trưởng khoa Quản lý Du lịch Đại học Sư phạm Trùng Khánh, nhận định với China News Weekly rằng sức hấp dẫn cốt lõi của “tiệc mổ lợn” nằm ở sự mới lạ, nhưng hoạt động này tập trung vào thời điểm trước – sau Tết, mang tính mùa vụ, khó trở thành sản phẩm ổn định và đặc sắc.

Tuy vậy, theo ông Chu, sự chú ý lần này là cơ hội quan trọng để Hợp Xuyên bứt phá về du lịch – văn hóa. Ông đề xuất Hợp Xuyên cần xác lập IP cốt lõi, biến “tiệc mổ lợn” thành sản phẩm đặc thù thường niên; nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng chất lượng phục vụ; tăng tính liên kết tài nguyên, tạo ra chuỗi “thu hút lưu lượng - tiêu thụ toàn vùng”; đổi mới mô thức truyền thông để duy trì thương hiệu, tránh đồng nhất hóa sản phẩm và làm trải nghiệm trở nên nông cạn”.

