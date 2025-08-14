CMC đề xuất 5 sáng kiến gì để thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc?

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, đề xuất 5 sáng kiến chiến lược để thúc đẩy hợp tác bền vững và toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Học hỏi kinh nghiệm, tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển

Ngày 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, diễn ra toạ đàm về khoa học công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức, quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu của cả hai quốc gia.

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ, lấy “kỳ tích sông Hàn” làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bày tỏ tin tưởng và đề nghị hai nước coi đây là trụ cột hợp tác quan trọng, chiến lược trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Việt Nam tập trung vào việc xây dựng chính sách, đào tạo con người, đầu tư tài chính và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những nhân lực trong các lĩnh vực mới như AI; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng bí thư khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới; dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất và kinh doanh.

Tổng Bí thư cho rằng việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết và đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Khẳng định hợp tác khoa học công nghệ, được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm và bền vững cho hai quốc gia.

CMC đề xuất 5 sáng kiến thúc đẩy khoa học công nghệ

Tại toạ đàm, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham dự, đã chia sẻ sâu sắc tầm nhìn về hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh vai trò hợp tác trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI là chìa khóa phát triển bền vững cho cả hai bên.

CMC với hơn 32 năm kinh nghiệm và quan hệ đối tác bền chặt với các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung SDS, SK Telecom, LG đã trở thành cầu nối quan trọng trong lĩnh vực công nghệ giữa hai quốc gia. Theo ông Chính, CMC cam kết đóng vai trò đầu tàu trong hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn và hạ tầng công nghệ cao.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Samsung C&T tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Hàn dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Nguồn tin từ CMC cho biết, tại tọa đàm, ông Nguyễn Trung Chính đã đề xuất 5 sáng kiến chiến lược để thúc đẩy hợp tác bền vững và toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ:

Thứ nhất, thành lập Ủy ban liên chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ. Ủy ban sẽ lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm, điều phối xây dựng hệ sinh thái hợp tác "ba nhà" (Viện nghiên cứu - Trường đại học - Doanh nghiệp), tăng cường kết nối, phối hợp triển khai các dự án chiến lược.

Thứ hai, thành lập Trung tâm Đào tạo Tài năng Xuất sắc (COE). Hai bên lựa chọn 5 trường đại học cùng 5 doanh nghiệp tiêu biểu mỗi nước để đào tạo 1.000 kỹ sư công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và công nghệ mới.

Thứ ba, hỗ trợ chuyển giao 11 công nghệ chiến lược, ưu tiên ba lĩnh vực then chốt. Chip bán dẫn, lõi trí tuệ nhân tạo (Core AI), và điện toán hiệu năng cao (HPC) sẽ được tập trung ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ tư, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung giữa CMC và các đại học Hàn Quốc. Các lĩnh vực hợp tác chính gồm AI, chip bán dẫn và HPC, tạo nền tảng nghiên cứu khoa học - công nghệ đột phá, nâng cao tiềm lực nghiên cứu và áp dụng thực tiễn.

Thứ năm, liên kết chương trình đào tạo trực tuyến với Liên minh Đại học Mở Trực tuyến Hàn Quốc (Open Cyber University of Korea). Học sinh, sinh viên Việt Nam có thể học online ngành AI, lấy tín chỉ Hàn Quốc và nhận được bằng cấp song phương, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội kết nối quốc tế.