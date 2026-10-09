Chứng khoán VIX rót hàng chục nghìn tỷ đồng gom những mã cổ phiếu nào?

Tính đến hết quý II/2026, giá gốc danh mục tự doanh của Chứng khoán VIX đạt hơn 17.203 tỷ đồng, tập trung vào các mã cổ phiếu thuộc nhóm Gelex và một số ngân hàng.

Ngân hàng VPBank vừa công bố thông tin CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) đang nắm giữ 116,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Tính theo thị giá hiện tại của VPB là 23.800 đồng/cp, số cổ phiếu này có trị giá hơn 2.700 tỷ đồng.

Báo cáo những năm qua của CTCP Chứng khoán VIX cho thấy họ đang dành nguồn lực tương đối trong lĩnh vực chứng khoán tự doanh.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét thể hiện giá gốc danh mục tự doanh của VIX đạt hơn 17.203 tỷ đồng, tăng 57% sau 3 tháng và tăng 66% so với đầu năm. Giá trị hợp lý của danh mục ở mức gần 20.819 tỷ đồng, tức tạm lãi hơn 3.600 tỷ.

Diễn biến này cho thấy quy mô tự doanh tăng mạnh trong nửa đầu năm không chỉ nhờ biến động thị giá, mà đi cùng việc Chứng khoán VIX gia tăng lượng vốn đầu tư ghi nhận theo giá gốc.

Danh mục chứng khoán tự doanh của VIX bao gồm các mã cổ phiếu trong hệ sinh thái Gelex (GEX, GEE, GEL), và nhóm ngân hàng (EIB, TCB),... Nguồn: Báo cáo soát xét 2026.

Trong các khoản được thuyết minh cụ thể, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex tiếp tục chiếm quy mô lớn.

Trong đó, CTCP Điện lực Gelex (Mã: GEE) có giá gốc gần 1.677 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Giá trị hợp lý tại ngày 30/6 đạt hơn 2.907 tỷ đồng, tạm cao hơn giá gốc khoảng 1.230 tỷ đồng, tương đương 73%.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) có giá gốc gần 1.587 tỷ đồng, cũng gần như đi ngang so với đầu năm. Giá trị hợp lý đạt hơn 2.050 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch 29%.

VIX cũng ghi nhận CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) với giá gốc khoảng 737 tỷ đồng, trong khi cuối năm ngoái chưa có số dư. Giá trị hợp lý đạt hơn 1.015 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 278 tỷ đồng.

Ngoài ra, VIX cũng tăng quy mô đầu tư vào Ngân hàng Eximbank (Mã: EIB). Giá gốc EIB tại cuối tháng 6 đạt gần 1.717 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Giá trị hợp lý đạt gần 1.890 tỷ đồng, cao hơn giá gốc 10%.

Danh mục tự doanh của CTCP Chứng khoán VIX còn xuất hiện CTCP Container Việt Nam (Mã: VSC) với giá gốc 1.440 tỷ đồng. Giá trị hợp lý của khoản này tại cuối tháng 6 khoảng 1.140 tỷ đồng, tức tạm lỗ 300 tỷ đồng.

Tính chung GEE, GEX, EIB, VSC và GEL có giá trị hợp lý khoảng 9.000 tỷ đồng tại ngày 30/6. Trong đó, VIX ghi chú VSC là chứng khoán được đầu tư ủy thác tại các công ty quản lý quỹ được cấp phép.

Ngoài nhóm trên, Ngân hàng Techcombank xuất hiện trong danh mục tại cuối tháng 6 với số dư phát sinh là 1.030 tỷ đồng. Giá trị hợp lý tại cuối kỳ hơn 1.105 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIX giảm quy mô khoản đầu tư vào CTCP Chứng khoán VPBank (Mã: VPX). Giá gốc VPX tại cuối tháng 6 còn hơn 1.407 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Giá trị hợp lý của khoản này khoảng 1.222 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc khoảng 185 tỷ.

Một trường hợp có mức chênh lệch lớn là CTCP Cảng Xanh Vip (Mã: VGR). Giá gốc khoản đầu tư đạt gần 490 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý tại cuối tháng 6 lên hơn 1.825 tỷ đồng. Như vậy VIX tạm lãi hơn 370%.

VIX ghi chú VGR, cùng với VSC, là 2 mã chứng khoán được đầu tư ủy thác tại các công ty quản lý quỹ được cấp phép.

Ngoài những mã được nêu cụ thể, VIX còn ghi nhận nhóm cổ phiếu niêm yết khác với giá gốc hơn 4.302 tỷ đồng, tăng 159% so với đầu năm. Giá trị hợp lý của nhóm này đạt gần 4.850 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 548 tỷ đồng.