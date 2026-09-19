Cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ

Sau bão số 4 và mưa lũ, nguồn nước, thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn, hư hỏng nhưng khó nhận biết bằng mắt thường. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Chiều 19/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ.

Sau mưa lũ, thực phẩm dễ bị hỏng, nhiễm khuẩn, vì thế, người dân không nên dùng để phòng bệnh.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý 16 địa phương, gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cần chủ động triển khai các biện pháp, ưu tiên những địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt hoặc có nguy cơ cao.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sau mưa lũ, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và nguồn nước tăng cao. Nước lũ có thể cuốn theo rác thải, chất thải, xác động vật và các nguồn ô nhiễm khác, trong khi mất điện kéo dài cũng khiến việc bảo quản thực phẩm gặp khó khăn.

Vì thế, Cục yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện nguyên tắc “ăn chín, uống chín”, sử dụng nước sạch hoặc nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm. Người dân cần rửa tay trước khi ăn, trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh bát đũa, dụng cụ chế biến và bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ.

“Đặc biệt, người dân không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất. Thực phẩm khô cũng cần được bảo quản tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập” – Ông Thịnh lưu ý.

Với những khu vực bị ngập lụt, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu bảo đảm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn người dân lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống hoặc dùng để chế biến thực phẩm. Những nguồn nước bị ô nhiễm nhưng chưa được xử lý không được sử dụng.

Cục cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, nơi cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Việc kiểm tra cần tập trung vào thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện hoặc bảo quản không đúng điều kiện.

Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được phát hiện, thu hồi, tiêu hủy và xử lý kịp thời, không để tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc đưa vào làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời nếu xảy ra vụ việc.

Khi phát hiện ngộ độc, phải khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thực phẩm nghi là nguyên nhân và nguồn gây bệnh, đồng thời xử lý nguồn ô nhiễm để ngăn vụ việc phát sinh hoặc lan rộng.