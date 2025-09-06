Tesla cung cấp gói lương khổng lồ 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

VietTimes - Kế hoạch bồi thường mới sẽ cấp cho Elon Musk tối đa 12% cổ phần của Tesla nếu công ty đạt được mục tiêu giá trị thị trường là 8,6 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất một gói bồi thường trị giá 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, một con số khổng lồ gần bằng giá trị thị trường hiện tại của công ty và là gói lương doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. Đề xuất này, nếu được phê duyệt, sẽ trao cho Musk quyền kiểm soát lớn hơn, nhấn mạnh sự tin tưởng của hội đồng quản trị vào tầm nhìn của ông trong việc chuyển đổi Tesla thành một cường quốc về AI và robot.

Kế hoạch bồi thường mới sẽ cấp cho Elon Musk tối đa 12% cổ phần của Tesla nếu công ty đạt được mục tiêu giá trị thị trường là 8,6 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, tăng gần gấp tám lần so với định giá hiện tại. Hội đồng quản trị lập luận rằng gói thưởng kỷ lục này là cần thiết để giữ chân và tạo động lực cho Musk, đặc biệt khi ông đang điều hành nhiều công ty khác như SpaceX và xAI.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Một số chuyên gia cho rằng Musk, với tư cách là cổ đông lớn nhất, đã có đủ động lực. Gói thưởng có thể làm pha loãng cổ phần của các cổ đông hiện tại và gây ra rủi ro về quản trị. Giáo sư Brian Quinn của Trường Luật Boston College nhận định rằng quy mô của gói lương là "lố bịch" và nghi ngờ liệu nó có được thông qua hay không, đặc biệt khi Tesla đã chuyển trụ sở từ Delaware đến Texas để tránh những câu hỏi về tính hợp pháp.

Đề xuất bồi thường khổng lồ này phản ánh tầm nhìn của Tesla trong việc mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực xe điện. Elon Musk đã nhiều lần tuyên bố rằng robot hình người Optimus có thể chiếm tới 80% giá trị của công ty và dự đoán Tesla có thể đạt giá trị 25 nghìn tỷ USD.

Gói lương mới gắn liền với các cột mốc quan trọng, không chỉ về vốn hóa thị trường mà còn về hoạt động, như sản xuất hàng loạt taxi robot và robot hình người. Mặc dù Tesla đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và sụt giảm thị phần xe điện, hội đồng quản trị vẫn tin tưởng vào khả năng của Musk trong việc dẫn dắt công ty hướng tới mục tiêu trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Đề xuất này cũng làm dấy lên những lo ngại về quản trị doanh nghiệp. Gói lương không đặt ra điều kiện về thời gian Musk phải dành cho Tesla. Nếu đạt được toàn bộ giải thưởng, quyền biểu quyết của ông sẽ tăng đáng kể từ mức 13% hiện tại. Điều này càng làm tăng thêm mối lo ngại về quyền lực tập trung của một cá nhân và vấn đề kế nhiệm.

Ngoài ra, những rắc rối pháp lý liên quan đến gói lương năm 2018 của Musk, trị giá 56 tỷ USD, vẫn chưa kết thúc. Việc Tesla tái thành lập tại Texas và kháng cáo phán quyết của Delaware cho thấy sự quyết tâm của công ty trong việc bảo vệ quyền lợi của CEO.

Nhìn chung, gói bồi thường 1.000 tỷ USD của Elon Musk là một đề xuất táo bạo và gây tranh cãi, phản ánh một cuộc cách mạng trong mô hình quản trị doanh nghiệp. Nó không chỉ là một kế hoạch trả lương mà còn là một tuyên bố về tầm nhìn và quyền lực của một CEO, trong bối cảnh Tesla đang nỗ lực chuyển mình từ một nhà sản xuất ô tô sang một tập đoàn công nghệ hàng đầu về AI và robot. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về các cổ đông, những người sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào tháng 11.

Theo Reuters