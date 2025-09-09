Robot hình người Optimus của Tesla gặp khó khi cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc

Trong khi Tesla vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu, các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc, đã ra mắt các sản phẩm robot hai chân với mức giá chỉ 6.000 USD.

Tesla vừa ra mắt phiên bản robot hình người Optimus màu vàng, tạo ra nhiều đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là thế hệ thứ ba, nhưng CEO Elon Musk đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận rằng đây chỉ là “phiên bản 2.5”, một bản nâng cấp trung gian trước khi ra mắt Optimus V3 trong tương lai.

Optimus V2.5 có một số cải tiến rõ rệt về ngoại hình so với phiên bản trước. Lớp vỏ bên ngoài được thiết kế lại với các đường nét mịn màng hơn, các khớp nối được che phủ gọn gàng và ít dây điện lộ ra ngoài. Ngôn ngữ thiết kế chuyển từ vuông vức sang bo tròn và mềm mại hơn, mang lại vẻ ngoài gần gũi và giống một sản phẩm hoàn chỉnh hơn là một nguyên mẫu thử nghiệm.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Optimus V2.5 còn được tích hợp trợ lý giọng nói Grok của xAI. Trong một đoạn video do CEO Salesforce Marc Benioff chia sẻ, Optimus có thể trả lời các câu hỏi bằng giọng nói.

Mặc dù câu trả lời còn ngập ngừng và có phần lúng túng, đây vẫn là một bước tiến đáng kể so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, video cũng cho thấy khả năng thực tế của robot còn nhiều hạn chế, không có bằng chứng về khả năng tự chủ hay thao tác khéo léo.

Những rào cản

Việc ra mắt Optimus V2.5 diễn ra trong bối cảnh Tesla đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc sản xuất robot hình người. Các báo cáo bên ngoài cho thấy công ty đã không đạt được các mục tiêu sản lượng đầy tham vọng, đồng thời gặp phải các vấn đề về sự khéo léo của bàn tay robot, cũng như sự thay đổi nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo.

Trong khi Tesla vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu, các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là các nhà sản xuất Trung Quốc, đã ra mắt các sản phẩm robot hai chân với mức giá chỉ 6.000 USD. Benioff đã dự đoán rằng robot của Tesla có thể "giải quyết công việc của con người với giá 200.000–500.000 USD" - con số cho thấy sự khác biệt lớn về chi phí so với các đối thủ.

Mặc dù video của Benioff đã làm nổi bật khoảng cách giữa các bản demo được kiểm soát và hiệu suất thực tế, Elon Musk vẫn rất lạc quan về tương lai. Ông khẳng định Optimus V3 sẽ "thật tuyệt vời" và cho biết kế hoạch sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Optimus V2.5 với ngoại hình tinh tế hơn và khả năng giao tiếp cơ bản là một bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để biến tầm nhìn của Elon Musk thành hiện thực, Tesla còn rất nhiều việc phải làm, từ cải thiện khả năng tự chủ, sự khéo léo, cho đến việc giải quyết các rào cản về sản xuất và chi phí để có thể cạnh tranh trên thị trường robot hình người đang ngày càng nóng lên.

Theo Interesting Engineering