Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường quản lý vệ sinh ATTP, xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả

Tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cải cách hành chính phải thực chất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả...

Chiều 2/7, Tổng bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội, gồm 11 phường mới thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng cũ.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư Tô Lâm cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, thể hiện sự đồng thuận cao trong xã hội đối với những quyết sách quan trọng của Trung ương.

Tổng bí thư nhấn mạnh, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc, suy giảm động lực hoặc phát sinh tâm lý trì trệ, chờ đợi. Việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác, kiên quyết chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, chia rẽ nội bộ. Đồng thời, quan tâm chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp. Bộ máy chính quyền hai cấp phải thật sự tinh gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trọng tâm thời gian tới, Tổng bí thư lưu ý, chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp; cần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Tổng bí thư nhấn mạnh, an sinh xã hội, cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại đều tiếp tục được quan tâm, củng cố vững chắc và nâng cao hiệu quả. Hệ thống chính trị cần tập trung nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Người đứng đầu Đảng đề nghị khẩn trương triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non, miễn học phí phổ thông; hoan nghênh Hà Nội hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026...

Tổng bí thư cũng yêu cầu quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố hệ thống y tế cơ sở, phát triển y tế dự phòng, giảm tải bệnh viện; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các xã, phường cần chủ động phát hiện, xử lý sai phạm. Đồng thời, cải cách hành chính phải thực chất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, tháo gỡ dự án chậm triển khai, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng Thủ đô xanh – sạch – văn minh.

Tổng bí thư nhấn mạnh, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phường Đống Đa, đồng thời động viên cán bộ, công chức, viên chức đang làm nhiệm vụ.

Tại đây, Tổng bí thư ghi nhận nỗ lực của UBND phường trong việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nhân lực, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân theo đúng thẩm quyền.

Tổng bí thư nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp phải bảo đảm nguyên tắc “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến người dân cần được xử lý ngay tại cấp phường, xã; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo lên cấp trên để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, không để người dân chờ đợi.