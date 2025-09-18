Đà Nẵng tăng cường công chức có trình độ thạc sĩ, cử nhân đến 19 xã

Ngày 18/9, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành kế hoạch tăng cường công chức đến công tác tại UBND 19 xã miền núi, biên giới trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2025, Sở Nội vụ Đà Nẵng sẽ biệt phái 15 cán bộ thuộc các phòng: Xây dựng chính quyền; Công chức, viên chức; Tổ chức biên chế; Cải cách hành chính; Văn thư – lưu trữ. Mỗi phòng cử 1–2 công chức trong từng đợt.

Lực lượng được tăng cường đều có trình độ chuyên môn cao, trong đó nhiều người tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành kinh tế, luật, chính sách công, quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra còn có các cán bộ tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hành chính học, luật, sư phạm tin học…

Các công chức này sẽ trực tiếp phối hợp với UBND xã nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp; hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo sở. Họ cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu liên quan và chủ động xin ý kiến chỉ đạo với các vấn đề chưa có quy định cụ thể.

Trong thời gian công tác tại địa phương, công chức tăng cường ngắn hạn sẽ được hỗ trợ công tác phí và các chế độ, chính sách khác của thành phố theo quy định.

Song song đó, Sở Nội vụ cũng thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) và Sở Nội vụ làm tổ trưởng, trực tiếp làm việc với UBND xã, phường. Các tổ này sẽ tập trung triển khai Đề án 1342 của UBND thành phố về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường; điều động, biệt phái tăng cường nhân sự hỗ trợ chính quyền địa phương.

Ngoài việc trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ chức bộ máy HĐND và UBND, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, sử dụng công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách…, các tổ công tác còn hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh ở cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng có kế hoạch tiếp nhận cán bộ, công chức từ UBND các xã, phường đến sở để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.