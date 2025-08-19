Chỉ huy đơn vị UAV của Ukraine xác nhận tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ukraine tuyên bố UAV phá hỏng đường ống dầu sang Hungary và Slovakia, chính quyền Budapest gọi là “hành động không thể chấp nhận”.

Người đứng đầu lực lượng UAV của Ukraine tuyên bố các máy bay không người lái của Kiev đã vô hiệu hóa đường ống Druzhba – tuyến vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia.

Cả Budapest và Bratislava trước đó đều xác nhận nguồn cung qua tuyến ống Druzhba thời Liên Xô, chạy xuyên qua lãnh thổ Ukraine, đã bị tạm ngừng. Nga hiện chưa đưa ra xác nhận về vụ tấn công.

“Đường ống Druzhba hiện đã ngừng hoạt động. Dòng chảy dầu đã bị cắt hoàn toàn vô thời hạn”, Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, viết trên Telegram tối 18/8. Ông cho biết UAV Ukraine đã tấn công trạm bơm Nikolskoye tại vùng Tambov, phía tây nam Moscow.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto lên án vụ tấn công bị cáo buộc là “gây phẫn nộ và không thể chấp nhận”, cáo buộc Kiev tìm cách “lôi kéo Hungary vào cuộc chiến ở Ukraine”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga nói rằng Hungary nên gửi “lời phàn nàn” tới Nga, đồng thời chỉ trích Budapest vì tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Tuy nhiên, ông Szijjarto khẳng định nhập khẩu dầu từ Nga là lợi ích quốc gia của Hungary. “Với tư cách ngoại trưởng Hungary, nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng: lợi ích của Hungary là trên hết. Hết chuyện”, ông viết trên X.

Ukraine đã nhiều lần tấn công hạ tầng năng lượng bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu. Hồi tháng 3, lực lượng Ukraine từng tấn công một trạm đo khí gần Sudzha, vốn trước đây nằm trên tuyến đường ống cung cấp cho Liên minh châu Âu.