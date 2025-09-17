Chần trừ mổ tuyến tiền liệt, cụ ông phải đối mặt khối phì đại nặng gấp 20 lần thường lệ

Ông P.V.S, 77 tuổi, Hải Phòng, nhiều năm lần lữa, không muốn phẫu thuật tuyến tiền liệt. Đến khi khối phì đại nặng 484g gây nhiễm khuẩn nặng, ông mới được mổ khẩn để thoát nguy kịch.





Ca mổ cắt khối phì đại tuyến tiền liệt

Ông S có tiền sử tăng huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm nhưng không phẫu thuật, chỉ chấp nhận đặt ống thông tiểu để giảm triệu chứng. Ban đầu, việc đặt ống thông giúp ông dễ chịu hơn, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các bác sĩ từng nhiều lần khuyến nghị mổ, song ông vẫn trì hoãn vì lo ngại tuổi cao, sợ rủi ro phẫu thuật.

Sau một ca mổ cắt trĩ, ông bị đái ra máu, sốt, nhiễm khuẩn E. Coli và viêm mào tinh hoàn hai bên. Tình trạng ngày càng nặng, gia đình buộc phải đưa ông nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, ông vào Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học trong tình trạng tăng huyết áp, đái ra máu, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng.

Khám lâm sàng cho thấy tuyến tiền liệt phì đại bất thường, đồng thời xuất hiện khối cứng ở tinh hoàn và mào tinh hoàn hai bên. Các bác sĩ phải rửa bàng quang liên tục bằng dung dịch Betadine để hạn chế nhiễm khuẩn lan rộng.

Theo Bác sĩ CKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa, khối phì đại tuyến tiền liệt của ông S nặng đến 484g, gấp hơn 20 lần so với kích thước bình thường (20–30g) và gấp 6 lần mức phì đại nặng thường gặp ở người cao tuổi. Đây là con số hiếm gặp, cho thấy tuyến tiền liệt đã phát triển vượt ngưỡng kiểm soát.

Do khối u chiếm toàn bộ vùng tiểu khung, ca mổ gặp nhiều khó khăn: phạm vi thao tác hẹp, diện bóc tách rộng, nguy cơ chảy máu cao, cầm máu phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của ê kíp phẫu thuật, ca mổ đã diễn ra thành công. Sau 5 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và dự kiến sớm được xuất viện.

Bác sĩ Việt nhận định, việc bệnh nhân trì hoãn phẫu thuật là nguyên nhân chính khiến bệnh tiến triển nặng. Nếu được can thiệp sớm, ông S chỉ cần mổ nội soi laser – phương pháp ít xâm lấn, ít chảy máu, hồi phục nhanh và ít biến chứng. “Trường hợp này là lời cảnh báo điển hình: sự chần chừ không làm bệnh tự khỏi, mà chỉ khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn”, bác sĩ nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Tuy không phải ung thư, nhưng bệnh có thể gây ra hàng loạt phiền toái: tiểu khó, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều lần, tiểu không hết. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể gây bí tiểu, đái ra máu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang và thậm chí suy thận mạn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi khi có triệu chứng rối loạn tiểu tiện không nên chủ quan. Nhiều người ngại thăm khám vì nghĩ “già rồi, chịu chút cũng được”, hoặc sợ động dao kéo. Thực tế, nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị bằng thuốc hoặc mổ nội soi đơn giản, an toàn và ít biến chứng. Chỉ khi để quá muộn như trường hợp ông S, phẫu thuật mới trở nên phức tạp, nguy hiểm và tốn kém hơn nhiều.

Việc thăm khám định kỳ giúp bác sĩ theo dõi diễn tiến của tuyến tiền liệt, đưa ra thời điểm can thiệp hợp lý. Đặc biệt, khi đã có biểu hiện như đi tiểu khó, tiểu ngắt quãng, nước tiểu yếu, hay phải dậy nhiều lần vào ban đêm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu để được tư vấn.

Câu chuyện của ông S là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, trong y học, sự chủ quan và chần chừ đôi khi phải trả giá rất đắt. Với sự tiến bộ của kỹ thuật hiện nay, phẫu thuật tuyến tiền liệt không còn quá đáng sợ như nhiều người nghĩ. Quan trọng nhất là đừng để đến lúc bệnh nặng mới cầu cứu bác sĩ, bởi khi đó, mọi việc sẽ khó khăn gấp bội.