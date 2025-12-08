Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Những hình ảnh đầu tiên về đội tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai
Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) đã xuất hiện tại vịnh Đà Nẵng.

Chiều 8/12, siêu tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) của Hải quân Mỹ đã xuất hiện trên vịnh Đà Nẵng.
Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) thuộc lớp tàu America hiện đại bậc nhất của Hải quân Mỹ. Hoạt động như một "tàu sân bay hạng nhẹ", USS Tripoli khả năng mang 10-20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, trực thăng MV-22 Osprey và các loại khác.
Tàu được trang bị hệ thống khí tài gồm: 2 hệ phóng tên lửa Rolling Airframe; 2 bệ phóng tên lửa Evolved Sea Sparrow; 2 pháo Phalanx CIWS gắn kết 20 mm; 7 súng máy đôi 50 BMG... giúp USS Tripoli đóng vai trò chủ lực cho các chiến dịch đổ bộ đường không và hoạt động như một tàu sân bay cỡ nhỏ, có sức mạnh đáng gờm trong Hạm đội 7.
Siêu hạm USS Tripoli có chiều dài 257 m, rộng 32 m; lượng giãn nước gần 45.000 tấn, có thể mang theo gần 40 máy bay các loại. Đây tàu hải quân thứ ba mang tên Tripoli của Hải quân Mỹ sau các tên USS Tripoli (CVE-64)- Tàu sân bay hộ tống; USS Tripoli (LPH-10) - Tàu tấn công đổ bộ.
Với vũ khí chủ lực là tiêm kích F-35B (cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng), USS Tripoli có vai trò hỗ trợ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, hoạt động linh hoạt, có thể mang theo các loại máy bay AV-8B Harrier II; MV-22B Osprey; F-35B Lightning II; CH-53K King Stallion. USS Tripoli được trang bị hệ thống radar tiên tiến gồm: Radar điều khiển hỏa lực AN/SPQ-9 B; radar tìm kiếm trên không AN/SPS-48 E; chiến tranh điện tử và mồi nhử AN/SLQ-32B(V)/2 bệ phóng mồi bẫy Mk53 Nulka.
Tàu được trang bị 2 tua bin khí biển hai trục với công suất 70.000 mã lực (52.000 kW) và 2 động cơ đẩy phụ công suất 5.000 mã lực (3.700 kW). Tàu có tốc độ di chuyển 22 hải lý/h cùng biên chế gần 1.700 sỹ quan thuỷ thủ.
Chiều nay, tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) cũng tiến vào vịnh Đà Nẵng.
USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, được đưa vào hoạt động năm 1989.
Tàu ban đầu có tên là USS Chancellorsville. Đến 2023, tàu được đổi tên thành USS Robert Smalls để vinh danh một cựu nô lệ anh hùng cùng tên.
Tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Wikipedia nên được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Wikipedia, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không Standard Wikipedia, pháo tự động, vũ khí chống ngầm và 2 trực thăng.
Tuần dương hạm USS Robert Smalls có chiều dài 173 m rộng 16,8 m, lượng giãn nước đầy tải là 9.800 tấn; được trang bị 4 động cơ tua bin khí General Electric LM2500, 2 cánh quạt có thể điều khiển và đảo chiều; 2 bánh lái cùng tốc độ di chuyển 32,5 hải lý/h. Biên chế tàu gồm 30 sĩ quan và 300 thuỷ thủ.
Với nhiệm vụ là hộ tống cho nhóm tàu sân bay nên USS Robert Smalls được trang bị hệ thống radar tiên tiến gồm: radar đa chức năng AN/SPY-1 A/B; radar tìm kiếm trên không AN/SPS-49; radar điều khiển hỏa lực AN/SPG-62; radar tìm kiếm bề mặt AN/SPS-73; radar điều khiển hỏa lực súng AN/SPQ-9; AN/SQQ-89 (V)1/3 - Bộ sonar A(V)15.
Về khí tài, USS Robert Smalls được trang bị 2 hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 61 cell gồm 122 tên lửa các loại như: RIM-66M-5 Tiêu chuẩn SM-2MR Khối IIIB; RIM-156A SM-2ER Khối IV; RIM-161 SM-3; RIM-162A ESSM; RIM-174A ERAM tiêu chuẩn; BGM-109 Tomahawk; RUM-139A VL-ASROC; 8 tên lửa RGM-84 Harpoon…
Ngoài ra, tàu còn được trang bị quanh boong tàu súng máy 127 mm; súng hạng nhẹ Mark 45 Mod 4; 2 hệ thống súng máy Mk 38 25 mm; súng máy cỡ nòng 12,7 mm; 2 hệ thống Phalanx CIWS Block 1B; 2 ống phóng ngư lôi ba nòng Mk 32 12,75 in (324 mm). Đồng thời, mang theo 2 trực thăng MH-60R Seahawk LAMPS Mk III .

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.000 sỹ quan, thuỷ thủ Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức đến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12-11/12).

Đội tàu do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hải quân Mỹ làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ có hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao, giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu tiếng Anh với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng; thăm và sơn sửa tại Làng Hy vọng

Đặc biệt, sỹ quan thuỷ thủ đội tàu sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, luyện tập chung về phòng tránh va chạm trên biển với lực lượng Vùng 3 Hải quân vào ngày 11/12.

