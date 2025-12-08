Những hình ảnh đầu tiên về đội tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) đã xuất hiện tại vịnh Đà Nẵng.
Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.000 sỹ quan, thuỷ thủ Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức đến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12-11/12).
Đội tàu do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hải quân Mỹ làm Trưởng đoàn.
Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ có hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao, giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu tiếng Anh với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng; thăm và sơn sửa tại Làng Hy vọng
Đặc biệt, sỹ quan thuỷ thủ đội tàu sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, luyện tập chung về phòng tránh va chạm trên biển với lực lượng Vùng 3 Hải quân vào ngày 11/12.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc giải ngân khoảng 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong cuối năm 2025, nhằm đạt mục tiêu 100% kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.
Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin về lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm của Mailisa sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời giải thích về cơ chế quản lý và hậu kiểm mỹ phẩm.
Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu bổ sung hai sân bay Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch, nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nơi liên tiếp hứng chịu bão lũ.
Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 6/12, UBND TP Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà hư hỏng và xây mới 1.628 căn bị sập đổ cho người dân trước Tết, bảo đảm mọi gia đình đều có chỗ ở, không ai bị bỏ lại phía sau.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thiệt hại do mưa lũ, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là 4.300 tỉ đồng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung liên quan tới việc ứng dụng, sử dụng AI trong hoạt động báo chí truyền thông.
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH (chủ đầu tư) và nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra sự cố, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực lân cận.