Những hình ảnh đầu tiên về đội tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62), cùng hơn 2.000 sỹ quan, thuỷ thủ Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức đến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12-11/12).

Đội tàu do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hải quân Mỹ làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ có hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao, giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu tiếng Anh với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng; thăm và sơn sửa tại Làng Hy vọng

Đặc biệt, sỹ quan thuỷ thủ đội tàu sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn, luyện tập chung về phòng tránh va chạm trên biển với lực lượng Vùng 3 Hải quân vào ngày 11/12.