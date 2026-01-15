close Đăng nhập

Cận cảnh con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội vừa thông tuyến kỹ thuật

Lệ Chi
Tuyến đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” tại Hà Nội đang dần lộ diện khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng, đã chính thức thông tuyến kỹ thuật sau gần một tháng thi công.

vt-vd1.jpg
Sau gần một tháng được bàn giao mặt bằng và triển khai thi công với tiến độ khẩn trương, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang dần thành hình, khoác lên diện mạo mới. Tuyến đường hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thông tuyến theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội ngày 15/1.
vt-vdhc3.jpg
Đoạn tuyến dài 2,274 km với tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng đã được cấp phối đá dăm, hình thành mặt đường rộng khoảng 7 m, đủ điều kiện phục vụ phân luồng giao thông.
vt-vdhc6.jpg
Người dân bắt đầu lưu thông qua khu vực tuyến đường "đắt nhất hành tinh" ở Thủ đô.
vt-z7430197761567-7bbc91b0e0a8d2d0326eb78f80b28348.jpg
Nhà thầu đã lắp đặt biển báo, cờ hiệu và cảnh báo tại các nút giao nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện đi lại.
vt-vdhc7.jpg
Song song với thi công mặt đường, các hạng mục hạ tầng ngầm cũng được triển khai đồng thời, gồm hào kỹ thuật, hệ thống cống thoát nước mưa, bó ống kỹ thuật dọc tuyến.
vt-vdhc4.jpg
Hàng loạt căn nhà trong hẻm nay đã lộ rõ mặt tiền tiếp giáp trục giao thông mới.
vt-vdhc2.jpg
Tuyến đường mới kết nối trực tiếp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương, góp phần cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận, phục vụ công tác cấp cứu và khám chữa bệnh cho người dân.
vd12.jpg
Các hạng mục còn lại gồm toàn bộ tuyến đường và hai cầu vượt, sẽ tiếp tục được thi công và hoàn thành trong năm 2026. Trong ảnh là khu vực giao cắt Láng Hạ – Giảng Võ, nơi hạng mục cầu vượt đang được triển khai với nhiều máy móc, thiết bị.
vt-vdhc6-1044.jpg
Sau khi thông tuyến, đoạn đường này trước mắt sẽ đóng vai trò là tuyến tạm để phân luồng giao thông, giảm áp lực ùn tắc cho khu vực Đê La Thành và các tuyến lân cận.
vt-vd11.jpg
Theo kế hoạch, gói thầu dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2026. Tuy nhiên, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước dịp Quốc khánh 2/9 để đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng.

#Hà Nội #đường đắt nhất #thông tuyến kỹ thuật #vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

