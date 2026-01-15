Cận cảnh con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội vừa thông tuyến kỹ thuật

Kinh tế số
Đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội thành hình, nhiều phương tiện đã lưu thông
Tuyến đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” tại Hà Nội đang dần lộ diện khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục, tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng, đã đủ điều kiện phân luồng giao thông sau gần một tháng thi công.
"Khui" những con số phản ánh sức khỏe tài chính của Đồ hộp Hạ Long
Hàng tồn kho, thu hồi công nợ khách hàng, tình hình vay nợ tài chính của Công ty Đồ hộp Hạ Long đang gặp nhiều vấn đề, vì vậy mà chỉ số sinh lời ROA, ROE và ROS đều kém hiệu quả.
Biển Đỏ tiếp tục căng thẳng, giá vận tải biển tăng sốc
Căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ buộc các hãng tàu quốc tế đổi lộ trình, khiến giá cước vận tải biển tăng mạnh và thời gian giao hàng kéo dài. Diễn biến này lập tức khiến giá cổ phiếu nhóm vận tải biển tại Việt Nam bật tăng.
Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới
Giá vàng miếng SJC sáng 14/1 niêm yết ở mức 160,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,9 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Hòa Phát đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng vào ngân sách 20 tỉnh thành sau gần 2 thập kỷ lên sàn
Sau gần 20 năm niêm yết, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Riêng năm 2025, tập đoàn nộp 13.000 tỷ đồng.
Viettel thu về bao nhiêu tiền từ thị trường quốc tế?
Phần lớn các thị trường mà Viettel hiện diện đều là các quốc gia đang phát triển, nơi rủi ro kinh tế - chính trị thường cao hơn mức trung bình.
VN-Index lập đỉnh mới trên 1.900 điểm, động lực đến từ đâu?
VN-Index thiết lập kỷ lục mới với 1.902 điểm trong phiên 13/1, cao hơn phiên hôm trước 25 điểm.
Xuất hiện công ty hàng không với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, CEO sinh năm 1993
Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện một tân binh với vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông.
Giá vàng SJC hôm nay 162 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 13/1 niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng.
Hà Nội đặt hàng loạt mốc thời gian cho dự án Olympic của Vingroup
TP Hà Nội yêu cầu đồng loạt tổ chức thi công xây dựng khu đô thị thể thao Olympic từ tháng 2/2026, ưu tiên phân khu đô thị thể thao, phấn đấu hoàn thành sân vận động Trống Đồng vào năm 2028.
Từ tụt hậu 25 năm, quy mô kinh tế Việt Nam có thể vượt Thái Lan trong năm 2026
Vươn mình thành điểm sáng của ASEAN, Việt Nam duy trì tăng trưởng ấn tượng. Những thành tựu về mọi mặt đời sống đã hun đúc niềm tin bền chặt vào tương lai phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn nhận thêm hơn 12 triệu cổ phiếu
F88 vừa công bố kế hoạch chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:12, tức cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Hiện F88 đang giao dịch ở mức cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán với gần 1,5 triệu đồng mỗi cổ phiếu.
Khởi công khu đô thị Evergreen Estate vốn 3.500 tỷ đồng
Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn (thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu – GP.Invest) vừa tổ chức lễ khởi công và ra mắt dự án khu đô thị Evergreen Estate tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh, thiết lập đỉnh mới
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới, tăng 2.200.000 đồng/lượng so với tuần trước (10/1).
Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc 143,4 triệu đồng/lượng
VietTimes – Với tỷ giá ngân hàng 26.383 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 143,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), gần như đi ngang so với ngày 10/1.
Canh bạc xe điện của ông chủ KITA Group trước khi mua lại Phúc Sơn
Ngoài lĩnh vực bất động sản, KITA Group của đại gia Nguyễn Duy Kiên còn rẽ hướng sang mảng ô tô điện khi bắt tay với một tập đoàn Trung Quốc. Cùng với việc huy động vốn, doanh nghiệp đặt mục tiêu chinh phục thị trường Đông Nam Á.
Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Cổ đông Sabeco, Nhựa Tiền Phong nhận "mưa tiền mặt"
Trong tuần tới, 15 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.
Chân dung tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long
Điều tra vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Công an Hải Phòng vừa bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).
Cựu chủ tịch VPBankS làm tổng giám đốc Chứng khoán SHS
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ chức Tổng giám đốc, thay cho ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm với lý do cá nhân.
The Coffee House nói gì về việc sử dụng sản phẩm Đồ hộp Hạ Long?
The Coffee House sẽ tạm dừng bán hai món Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải vì có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Đồ hộp Hạ Long.