KienlongBank: Lợi nhuận quý I tăng trưởng 50%, chi phí vận hành giảm 30%

Với lợi nhuận tăng trưởng 50% cùng bộ chỉ số sinh lời khả quan, Ngân hàng đang tự tin bám sát lộ trình mục tiêu, khẳng định vị thế bền vững trên thị trường tài chính.

Tăng trưởng quý I bám sát kế hoạch năm, củng cố nội lực tài chính

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế Quý I/2026 đạt 522 tỷ đồng, mang về 417 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Ngân hàng đã hoàn thành gần 20% mục tiêu lợi nhuận dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Động lực chính thúc đẩy lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng ổn định của thu nhập lãi thuần (đạt 920 tỷ đồng, tăng 8,3%).

Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh các nền tảng thanh toán số, thẻ và các mô hình tài trợ chuỗi gắn với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Việc ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm đã giúp tăng tần suất giao dịch và nâng cao giá trị trên mỗi khách hàng. Cùng với việc tối ưu hóa chi phí vận hành một cách quyết liệt đã giúp KienlongBank giảm tới gần 30% chi phí hoạt động so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục đà mở rộng, tổng tài sản đã chạm mốc 109.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 43% kế hoạch năm. Song song đó, Ngân hàng đang tập trung đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ trọng tâm, đưa dư nợ cấp tín dụng và tổng nguồn vốn huy động lần lượt đạt 73.235 tỷ đồng và 97.275 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn bứt phá tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh ghi nhận sự bứt phá với doanh thu lần lượt đạt 28 tỷ đồng và 27 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng 160% so với cùng kỳ, các trụ cột ngoài tín dụng đang khẳng định hiệu quả trong việc đa dạng hóa nguồn thu. Chiến lược này không chỉ giảm thiểu sự phụ thuộc vào thu nhập lãi mà còn tối ưu hóa chất lượng lợi nhuận, giúp Ngân hàng duy trì chỉ số sinh lời bền vững trước những biến động của thị trường.

Không chỉ ghi nhận tăng trưởng về quy mô, kết thúc quý đầu năm, KienlongBank duy trì bộ chỉ số tài chính sắc nét với hiệu suất sinh lời trong quý đạt mức khả quan: NIM 0,93%, ROA 0,39% và ROE 4,84%. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đang đi đúng lộ trình tối ưu hóa tài sản và nguồn vốn, củng cố nền tảng tài chính vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2026.

Kiểm soát rủi ro và chuyển đổi số – trụ cột cho tăng trưởng bền vững

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu 2026, KienlongBank xác định chuyển đổi số và quản trị rủi ro là "đôi cánh" cho sự phát triển bền vững. Ngân hàng tiếp tục duy trì kỷ luật quản trị rủi ro chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,44%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành. Trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 85%, tạo nền tảng an toàn tối đa cho hoạt động tín dụng. Kỷ luật này giúp Ngân hàng chủ động trích lập dự phòng, đảm bảo chất lượng tài sản trước những biến động của thị trường.

Hướng tới ĐHĐCĐ 2026, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tiệm cận 3.000 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng và tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn với tỷ lệ dự kiến lên đến 29,5%. Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ trình tại ĐHĐCĐ kế hoạch chuyển địa điểm đặt Hội sở chính về tỉnh Đồng Nai - nơi có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước hiện nay, với kỳ vọng trong những năm đầu đóng góp gần 1.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho địa phương. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dư địa đầu tư cho công nghệ, củng cố nền tảng vận hành và tạo bệ phóng tăng trưởng bền vững cho chu kỳ 5 năm tới mà không đánh đổi chất lượng tài sản.

Với nền tảng hiệu quả đã được thiết lập từ năm 2025 và kết quả tích cực ngay trong quý đầu năm, KienlongBank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2026, không chỉ về quy mô, mà còn về chất lượng, hướng tới một giai đoạn phát triển bền vững và có chiều sâu hơn.

