ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank 2026: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và chia cổ tức 29,5%

Tại Đại hội, với tỷ lệ đồng thuận cao, cổ đông KienlongBank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược của Ngân hàng trong thời gian tới.

Một năm 2025 bứt phá nhiều kỷ lục

Báo cáo cổ đông tại Đại hội, Ban Lãnh đạo KienlongBank cho biết năm 2025 – cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập – đã trở thành năm bản lề với những kết quả kinh doanh ấn tượng nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng. Vượt qua những thách thức chung của nền kinh tế, KienlongBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng, hoàn thành 168% kế hoạch. Các chỉ số chính như hiệu quả sử dụng vốn (ROE), biên lãi ròng (NIM) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đều thuộc top đầu toàn ngành.

Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp ĐHĐCĐ KienlongBank 2026

Kết quả này là thành quả trực tiếp từ chiến lược "Bứt phá kỷ nguyên số" với kết quả hiện tại 98% giao dịch của Khách hàng đang được thực hiện qua kênh số. Việc ra đời và ứng dụng thành công mô hình trí tuệ nhân tạo Kiloba AI vào quy trình lõi đã tạo ra cú hích lớn, giúp tối ưu hóa bộ máy vận hành, tiết giảm chi phí hoạt động, cá nhân hóa sâu sắc trải nghiệm của từng khách hàng, từ đó nâng cao giá trị dịch vụ và quản trị rủi ro một cách chặt chẽ, chính xác hơn.

Sự bứt phá trong năm 2025 không chỉ đến từ những con số tài chính khô khan, mà còn là sự cộng hưởng từ văn hóa doanh nghiệp đổi mới và đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Với khung năng lực nhân sự 5.0, tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp và thái độ linh hoạt, sẵn sàng thích ứng trước sự thay đổi của công nghệ, tập thể KienlongBank đã cùng nhau tạo nên một năm tăng trưởng đầy cảm hứng. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để KienlongBank tiếp tục củng cố vị thế và chinh phục các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cổ đông đồng thuận cao với các nội dung chiến lược tại Đại hội

Tại Đại hội, với tỷ lệ đồng thuận cao, các cổ đông đã nhất trí thông qua hàng loạt tờ trình quan trọng, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào định hướng phát triển bền vững của KienlongBank trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên KienlongBank năm 2026

Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 Ngân hàng thận trọng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 12% so với kết quả kỷ lục của năm 2025. Song hành với đó, các chỉ tiêu nền tảng phản ánh quy mô và sức khỏe tài chính như tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng cũng được kỳ vọng tăng trưởng từ 12-14%.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng. Bên cạnh việc củng cố nội lực, Ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách cổ tức năm 2026 hấp dẫn ở mức 29,5%. Chính sách này không chỉ đảm bảo quyền lợi tối ưu cho cổ đông mà còn thể hiện cam kết của KienlongBank trong việc hài hòa lợi ích nhà đầu tư với chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Cùng với đó, Đại hội đã chính thức thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ tỉnh An Giang về tỉnh Đồng Nai - địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước và dự kiến chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương ngày 30/04/2026 tới đây và là một cực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Với vị thế ngân hàng TMCP tiên phong đặt trụ sở tại đây, KienlongBank nắm bắt lợi thế cạnh tranh vượt trội khi trực tiếp cùng kiến tạo thành phố thông minh, công nghệ đổi mới, sáng tạo. Sự dịch chuyển này không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới, đón đầu các cơ hội tài chính quy mô lớn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, từ đó tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho quý cổ đông.

Động lực tăng trưởng từ kết quả kinh doanh quý 1/2026

Ngay trong những tháng đầu năm 2026, KienlongBank đã ghi nhận những tín hiệu khả quan với lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 522 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh sự hiệu quả trong việc tiết giảm chi phí hoạt động nhờ ứng dụng công nghệ, cùng cơ cấu tín dụng - nguồn vốn an toàn, hiệu quả.

Đại diện KienlongBank khẳng định: “Với việc tối ưu hóa quy trình bằng AI và tinh gọn cơ cấu nhân sự theo khung năng lực 5.0, Ngân hàng tự tin sẽ nâng cao hiệu suất quản trị hơn nữa trong năm nay. Những nền tảng này sẽ là bệ phóng để KienlongBank hoàn thành các chỉ tiêu được cổ đông giao phó, hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số toàn diện, mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông và cộng đồng.”

Khép lại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thành công, KienlongBank khẳng định lộ trình phát triển đầy khát vọng nhưng cũng rất thực tế trong giai đoạn mới. Những quyết sách chiến lược về tăng vốn và tối ưu hóa hệ sinh thái công nghệ không chỉ giúp Ngân hàng củng cố nội lực, mà còn mở ra những dư địa tăng trưởng đột phá, mang lại giá trị gia tăng tối ưu cho Quý cổ đông, đối tác và cộng đồng.