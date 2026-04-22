VietABank tăng tốc số hóa toàn diện trước thềm ĐHĐCĐ 2026

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) đang phát đi tín hiệu rõ nét về một giai đoạn chuyển dịch chiến lược, với trọng tâm là đẩy mạnh số hóa, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và tái cấu trúc nguồn thu theo hướng bền vững hơn.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu áp lực cạnh tranh lãi suất và chi phí vốn, định hướng này cho thấy VietABank không chỉ theo đuổi tăng trưởng quy mô mà tập trung nâng cao chất lượng cơ cấu thu nhập và hiệu quả dài hạn.

Tăng trưởng lợi nhuận đi cùng chuyển dịch mô hình

Quý I/2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 508 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ tín dụng mà còn thể hiện rõ ở sự cải thiện cơ cấu thu nhập khi thu nhập lãi thuần duy trì ổn định, thu nhập từ dịch vụ tăng 63%, tiếp tục là điểm sáng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức thấp, phản ánh chất lượng tài sản được cải thiện, qua đó hỗ trợ lợi nhuận tăng trưởng bền vững hơn.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược hiện tại là VietABank triển khai lộ trình số hóa theo hướng toàn diện, không chỉ dừng lại ở sản phẩm đơn lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái số xuyên suốt các phân khúc khách hàng.

Từ đầu quý IV/2025, ngân hàng đã ra mắt Nền tảng ngân hàng số VIETABANK dành cho khách hàng cá nhân, qua đó mở rộng tệp người dùng và gia tăng giao dịch trên kênh số.

Trong quý I/2026, VietABank tiếp tục giới thiệu giải pháp dành cho hộ kinh doanh nộp thuế số kết hợp cùng VNPAY và nền tảng số ezSHOP, tích hợp các chức năng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hỗ trợ kê khai thuế và loa thanh toán.

Dự kiến đầu quý III/2026, ngân hàng sẽ hoàn thiện mảnh ghép tiếp theo với nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp, qua đó phủ kín ba phân khúc khách hàng trọng tâm: cá nhân – hộ kinh doanh – doanh nghiệp.

Khách hàng sử dụng nền tảng số ezSHOP trong kinh doanh

Để nhanh chóng mở rộng hiện diện trong phân khúc hộ kinh doanh với dung lượng thị trường khoảng 5,2 triệu hộ, có tần suất giao dịch cao, dòng tiền luân chuyển liên tục, quy mô dòng tiền ước tính khoảng 104.000 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương hơn 1,2 triệu tỷ đồng mỗi năm, ngay từ đầu quý II/2026, VietABank đã khởi động chiến dịch mở Tài khoản Hộ kinh doanh áp dụng chính sách miễn phí trọn gói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường đồng thời chịu tác động từ nhu cầu số hóa, thay đổi chính sách và cạnh tranh chưa ổn định, tạo điều kiện để các ngân hàng gia tăng thị phần.

Việc miễn phí toàn diện từ mở tài khoản, quản lý đến chuyển khoản 24/7 cho thấy ngân hàng chủ động mở rộng quy mô khách hàng, gia tăng dòng tiền giao dịch nhằm tạo nền tảng phát triển trong dài hạn, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm tài chính và tối ưu giá trị vòng đời khách hàng.

Bên cạnh đó, VietABank cũng mở rộng chiến lược số hóa theo hướng phát triển các nhóm khách hàng chiến lược thông qua hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực vận tải công cộng, y tế, giáo dục… để triển khai thanh toán QR và các sản phẩm tài chính số. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng gia tăng điểm chạm trong các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ, đồng thời mở rộng nguồn thu phí và củng cố vị thế trong hệ sinh thái thanh toán số.

Đồng bộ với điều hành vĩ mô, tối ưu nền tảng tăng trưởng

Song song với chiến lược số hóa, VietABank tiếp tục thể hiện sự chủ động trong điều hành khi nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất huy động ngay sau định hướng của Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4/2026. Động thái này không chỉ bám sát chính sách vĩ mô mà còn góp phần tối ưu chi phí vốn, tạo dư địa cải thiện các chỉ số sinh lời trong bối cảnh cạnh tranh huy động gia tăng.

Sự kết hợp giữa số hóa, chiến lược thị trường và điều hành linh hoạt đang tạo nền tảng tăng trưởng mới cho VietABank, khi lợi nhuận dần dịch chuyển từ tín dụng sang khai thác hệ sinh thái và tối ưu nguồn vốn. Hướng đi này được kỳ vọng cải thiện các chỉ số sinh lời như ROA, ROE, góp phần củng cố giá trị cổ phiếu VAB trong trung và dài hạn.

Với nền tảng lợi nhuận tăng trưởng tích cực ngay từ quý đầu năm cùng chiến lược số hóa toàn diện, VietABank bước vào kỳ Đại hội cổ đông 2026 với kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, đồng thời bám sát nhu cầu thực của nền kinh tế trong chu kỳ phát triển mới của ngành ngân hàng.