Động lực tăng trưởng của ROX Key trong chu kỳ mới

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của ROX Key diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc và chuẩn hóa nền tảng vận hành. Thông điệp xuyên suốt được Ban lãnh đạo nhấn mạnh là “hợp lực hệ sinh thái” - yếu tố được xem là điểm khác biệt trong chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Lợi nhuận tăng 400%, ROX Key chia cổ tức 15%

Ngày 21/4, Công ty cổ phần ROX Key Holdings (mã CK: TN1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2026. Theo báo cáo của Ban điều hành, bức tranh tài chính năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ nét cả về quy mô và hiệu quả. Doanh thu đạt 1.032 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước, trong khi lợi nhuận bứt tốc mạnh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 287 tỷ đồng (tăng hơn 300%) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 267 tỷ đồng (tăng trên 400%).

Kết quả này không chỉ phản ánh sự cải thiện về quy mô mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét của quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư, kiểm soát chi phí và tập trung vào các mảng dịch vụ cốt lõi.

Đại hội đã thống nhất phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Việc duy trì chính sách cổ tức đều đặn kể từ khi lên sàn đến nay cho thấy ROX Key luôn nỗ lực đảm bảo sự cân bằng giữa tái đầu tư và lợi ích cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, TGĐ ROX Key giải đáp thắc mắc cổ đông

Bên cạnh đó, những thay đổi trong cấu trúc vận hành đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, ROX Key đã đẩy mạnh mô hình hợp lực trong hệ sinh thái, kết nối các công ty thành viên từ quản lý vận hành tòa nhà (TNPM), khu công nghiệp (IMC) đến công nghệ (TNTech), nhân sự (TNTalent) và truyền thông - marketing (Popplife) để từng bước hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín. Thay vì hoạt động như các đơn vị riêng lẻ, hệ sinh thái được tích hợp để tạo ra các giải pháp dịch vụ trọn gói, nâng cao hiệu quả bán chéo và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Song song, ROX Key cũng mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực có tính bổ trợ dài hạn như năng lượng giúp gia tăng nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Bước sang năm 2026, chiến lược của ROX Key được định hình rõ ràng với trọng tâm nâng cao hiệu quả của chiến lược hợp lực hệ sinh thái và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 55 tỷ đồng, một con số cho thấy sự thận trọng, tập trung vào chất lượng vận hành thay vì tăng trưởng nóng. Chiến lược phát triển khách hàng sẽ được triển khai trên ba trụ cột: khai thác sâu tệp khách hàng hiện hữu, đẩy mạnh bán chéo dịch vụ trong hệ sinh thái và mở rộng ra thị trường bên ngoài.

ROX Key đặt mục tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng cho năm 2026

Trong dài hạn, ROX Key đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp vận hành và dịch vụ tích hợp hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2027. Động lực chính đến từ ba yếu tố: hệ sinh thái đồng bộ, nền tảng công nghệ số và năng lực vận hành chuyên sâu.

Một trọng tâm trong chiến lược trung hạn là nâng cao phân khúc dịch vụ. ROX Key hướng tới chuẩn hóa vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp, mở rộng hiện diện ở phân khúc trung - cao cấp và đáp ứng các hợp đồng phức tạp tại đô thị thông minh, khu công nghiệp sinh thái, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và tiêu chuẩn Net Zero.

Ban lãnh đạo xác định, công nghệ là trụ cột chiến lược. ROX Key sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trong quản lý vận hành, với kỳ vọng nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu sai sót. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung cũng giúp cải thiện khả năng dự báo và ra quyết định.

Song song với các định hướng tăng trưởng, ROX Key tiếp tục đặt nền tảng cho phát triển bền vững thông qua việc củng cố văn hóa doanh nghiệp và các tiêu chuẩn ESG. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn, giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Cùng với đó, ROX Key chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên sâu và thích ứng với chuyển đổi số, từng bước xây dựng lực lượng có năng lực công nghệ và tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu vận hành trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Điểm đáng chú ý là chiến lược phát triển của ROX Key không tách rời hệ sinh thái đa ngành của ROX Group. Là thành viên của Tập đoàn, ROX Key được định vị như một mảnh ghép vận hành, chuyển hóa các giá trị phát triển đô thị, công nghiệp thành trải nghiệm thực tế cho khách hàng.

Trong dấu mốc 30 năm “Kiến tạo - Vươn xa” của ROX Group, ROX Key cũng cho thấy bước chuyển mình rõ nét khi tiến gần hơn tới mô hình “platform dịch vụ” từ khả năng kết nối và tối ưu toàn bộ hệ sinh thái.

Sự giao thoa giữa làn sóng FDI, xu hướng đô thị thông minh và nhu cầu vận hành chuyên nghiệp đang tạo cho ROX Key cơ hội hiếm có để bứt phá. Tuy vậy, theo ban lãnh đạo thách thức không nhỏ. Áp lực chi phí, yêu cầu ESG ngày càng khắt khe và sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ vận hành buộc doanh nghiệp phải liên tục nâng cấp năng lực. Câu chuyện phía trước không còn là tăng trưởng đơn thuần, mà là cách doanh nghiệp chuyển mình thành một nền tảng dịch vụ tích hợp trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.