Các thành viên NATO lên kế hoạch ngăn ông Trump “thâu tóm” Greenland

Anh và Đức đang thảo luận các phương án nhằm thuyết phục Mỹ không đòi giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực Greenland từ Đan Mạch.

Theo Bloomberg và The Telegraph cuối tuần qua, London và Berlin đang xây dựng các kế hoạch nhằm ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách chiếm Greenland.

Trong nhiều năm, ông Trump đã lập luận rằng Mỹ nên kiểm soát hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này, viện dẫn vị trí chiến lược của Greenland và nhu cầu kiềm chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Quan điểm đó đã khiến ông Trump đối đầu với một số đồng minh NATO châu Âu, những nước đã đồng loạt đứng về phía Đan Mạch.

Berlin và London đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực nhằm làm suy yếu lập luận an ninh của ông Trump. Theo Bloomberg, dẫn lời các quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận, một đề xuất của Đức là triển khai một nhiệm vụ chung của NATO mang tên “Arctic Sentry”. Ngoại trưởng Đức ông Johann Wadephul dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio trong tuần này.

“Tôi muốn trao đổi trong chuyến đi của mình về cách chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này tốt nhất trong khuôn khổ NATO”, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức nói với các phóng viên hôm 11/1.

Theo The Telegraph, các quan chức Anh cũng đã gặp những người đồng cấp từ Đức và Pháp trong những ngày gần đây để xây dựng các kế hoạch cho một nhiệm vụ NATO tiềm năng tại Greenland. Tờ báo cho biết các đề xuất này đã được thảo luận tại một cuộc họp NATO hôm thứ Năm.

Những phương án do London đề xuất bao gồm tổ chức tập trận quân sự, chia sẻ tình báo, tăng chi tiêu quốc phòng có mục tiêu và thậm chí triển khai lực lượng quy mô lớn tới Greenland. The Telegraph lưu ý rằng việc lập kế hoạch hiện vẫn đang ở giai đoạn rất sớm.

Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành được Greenland “dù họ có thích hay không”, đồng thời cảnh báo ông có thể đạt được điều đó “bằng con đường cứng rắn”. Trong khi các hãng truyền thông cho rằng Washington từng cân nhắc việc mua hòn đảo và đưa ra các ưu đãi tài chính cho người dân địa phương, Nhà Trắng đã từ chối loại trừ dứt khoát khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Hôm Chủ nhật, Daily Mail đưa tin ông Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao xây dựng kế hoạch cho một cuộc tấn công Greenland có thể xảy ra. Một số quan chức châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên NATO sẽ khiến liên minh này trở nên lỗi thời và mất ý nghĩa.

