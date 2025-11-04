Ca sĩ AI lần đầu lọt vào bảng xếp hạng Billboard, nhận hợp đồng thu âm 3 triệu USD

Nữ thi sĩ 31 tuổi người Mỹ Telisha Jones đã tạo ra ca sĩ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Xania Monet. Xania Monet đã lọt vào vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng phát thanh Adult R&B của Billboard mới nhất tại Mỹ.

Ca khúc mới của Xania Monet mang tên “How Was I Supposed to Know” (Làm sao em có thể biết được) bất ngờ bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, giúp cô trở thành nghệ sĩ AI đầu tiên có lượng lượt nghe đủ lớn để lọt vào bảng xếp hạng phát thanh của Billboard.

Theo các nguồn tin, “How Was I Supposed to Know” ban đầu nổi lên trên TikTok (phiên bản quốc tế của Douyin thuộc ByteDance) cùng các mạng xã hội khác, sau đó nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ mới tiếp tục lan sang các nền tảng âm nhạc và phát thanh.

Số liệu thống kê của Luminate cho thấy, lượng phát ca khúc trong tuần 17–23/10 đã tăng 28% so với tuần 10–16/10. Còn theo Mediabase, trong 57 đài phát thanh nằm trong hệ thống thống kê, có 15 đài phát sóng ca khúc này.

Thực ra đây không phải lần đầu Xania Monet thu hút sự chú ý. Kể từ mùa hè năm nay khi ra mắt ca khúc đầu tiên, cô đã nhiều lần xuất hiện trên các bảng xếp hạng Billboard. Riêng trên Instagram, Monet hiện có gần 150.000 người theo dõi.

Ca khúc do Xania Monet hát xếp thứ 30 trong Top 100. Ảnh: Creaders.



Tuy nhiên, thi sĩ Telisha Jones, người tạo ra Xania Monet mới chính là “linh hồn” thực sự của ca sĩ AI. Cô thường tự viết lời trước, sau đó dùng phần mềm sáng tác nhạc AI Suno để hoàn thiện phần nhạc, rồi để ca sĩ AI Monet “trình diễn” bài hát. Nhờ sức hút này, Jones đã được hãng thu âm Hallwood Media ký hợp đồng trị giá 3 triệu USD.

Hồ sơ nghệ sĩ của Xania Monet trên Apple Music mô tả cô là "một ca sĩ R&B đương đại được tạo ra bởi AI với giọng hát truyền cảm, xuất thân từ nhà thờ và phong cách thực sự dễ gần, tương tự như Keyshia Cole, K. Michelle và Muni Long".

Xania Monet đã phát hành album “Unfolded” 24 bài hát vào tháng 8 và mini-album 7 bài hát “Pieces Left Behind” vào tháng 9.

Romel Murphy, người tự nhận là quản lý của Xania Monet, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng họ không có ý định thay thế các ca sĩ và nhạc sĩ con người.

Ông nói: "AI sẽ không thay thế nghệ sĩ; đó hoàn toàn không phải là mục tiêu của chúng tôi. AI sẽ không làm giảm sự sáng tạo, cũng không đánh cắp trải nghiệm của con người. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, và giống như bất kỳ điều gì mới mẻ mang lại sự thay đổi, một số người vui mừng đón nhận, trong khi những người khác lại lo lắng".

Tạp chí Billboard gần đây đưa tin rằng "chỉ trong vài tháng qua, ít nhất sáu nghệ sĩ AI hoặc được hỗ trợ bởi AI đã lần đầu tiên lọt vào các bảng xếp hạng Billboard”.

Theo Creaders, CNA